野花蜂膠 天然調節血脂 遠離心梗

目前已獲全球數十個國家的衛生部認證巴西野花牌綠蜂膠，安全有效、熱銷各國。

甘油三酯的危險一直都被低估，這是因為一般的高脂血症不會馬上引起身體不適，最多隻是讓人感覺疲累、頭暈等。但長期處於高脂血症，則對血管産生很不利的影響，比如血管失去彈性、油脂附着在血管壁上，造成動脈硬化、血管堵塞，並引起心腦血管疾病，如冠心病、腦梗塞等，這都是代謝紊亂引起的。

巴西 野花蜂業國際有限公司Apiario Silvestre，是巴西歷史上第一家用現代化科技提取優質綠蜂膠的跨國公司。自1982年成立以來，該公司將自然造物與人類科技結合，不斷超越自我，在國際市場上牢固樹立了蜂膠界的領導地位。該公司的市場經理針對現代人生活富裕後常伴隨來的高脂血症說明表示，高血脂與心腦血管疾病有密切關係：

1、高血脂會使血液粘稠度增高。高血脂會導致動脈血管內膠原纖維增加和肝內膽固醇堆積，血液中的纖維蛋白原與血小板粘連，形成微栓，使循環系統中的微循環淤滯，血氧供應受影響。

2、高血脂是造成冠狀動脈粥樣硬化性心臟病 （冠心病）的主要原因之一。高血脂使血液流速變慢，並且經氧化作用後沉積在血管壁上，損害動脈血管內皮最終導致血管硬化，從而造成冠狀動脈狹窄或堵塞，引起心絞痛甚至心肌梗死。

3、高血脂會導致高血壓 。冠狀動脈粥樣硬化形成以後，血管的彈性降低，心肌功能也發生紊亂，血管緊張素轉換酶也會大量啟動，從而促使動脈血管痙攣，誘使腎上腺分泌升壓素，導致血壓升高。

而該公司主推出的巴西原裝進口野花牌綠蜂膠含有大量的黃酮類、萜烯類成分，具有顯著的降血脂、淨化血液和保護血管的作用。這類物質抗氧化性能很強，是對付自由基的有力武器，能夠保護血管不受自由基的侵蝕，保護血管不過早變脆、變硬、失去彈性。巴西野花牌綠蜂膠對高血脂、高膽固醇、高血液粘稠度有明顯調節作用。對動脈粥樣硬化有防治作用，能有效清除血管內壁積存物、抗血栓形成、保護心腦血管、改善血液循環狀態及造血機能。臨床研究顯示綠蜂膠使血脂下降35%，總有效率達80%以上，使心腦血管問題的發生綠明顯減少。

野花牌綠蜂膠，蜂膠中的王者，巴西第一名牌，世界公認最佳品質：自1982年以來最悠久的生産歷史，每一克原料選取均採用HPLC液相色譜分析，淨濃度85%，有效成分含量業內最高，且絕無蜂蠟、無酒精，不含任何重金屬有害元素。野花牌綠蜂膠擁有國際生產優異品質GMP Site license#300909，全球最嚴格食品安全體系HACCP質量認證BR13/7429，加拿大 官方天然品NPN#80006418，美國食品藥品監管局FDA #10328566522。

巴西野花牌綠蜂膠專業醫學顧問免費諮詢熱線：866-690-4888 ；野花牌綠蜂膠(Apiario Silvestre)北美亞太區總代理紐約銷售處地址：136-17 39th Ave., #1b, Flushing, NY 11354（紐約法拉盛 39大道，飛越皇后1樓左手邊）；電話：718-461-2988，北美免費長途：866-690-4888，電郵：[email protected]，訂購網站：www.royalnatural.ca。