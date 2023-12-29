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朝陽地產21日冬至在皇后區開業 精誠致力於皇后區之房宅買賣租賃

紐約訊
開業剪綵。
開業剪綵。

朝陽地產（Skylux Realty）於上週四21日冬至在皇后區小頸地段吉日開業。

午間的皇后區陽光和煦的。「12月21日是北半球的冬至，乃黃曆的大吉之日」，創始人Kenny Tan說道。

資深房產人Kenny熱情地為來賓介紹了他的合作人Anna和Fei，以及他們為之自豪的業務團隊。 美國房市在經歷了去年的寒冬後，今年七月房價指數再達歷史新高。「在利率持續高位的情況下，許多地區如曼哈頓，人們購買力是下降的。不過皇后區在華人社區穩定的需求加持下，卻一直茁壯成長」，CRPE廣告公司的房產經紀Jocelyn分析道。正如Sky‧lux所寓意的「天際間（的）豐裕」，人們需要生命的富足，如暖心的家，如冬日朝陽。太陽的溫暖人人用心都可以感受到，願朝陽地產幫更多人在成長中的皇后區房市獲得豐裕。冬至之後，希望民生經濟和陽光一樣都越來越充沛。

目前，朝陽房產在代理位於王子街（Prince Street），緬街（Main Street），和北方大道（Northern Blvd）的三處新公寓大樓。感興趣的讀者請致電（718）500-2231 地址：55 North Blvd，Suite 302， Great Neck，NY 11021 網址：skyluxny.com

團隊核心。
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皇后區 曼哈頓 華人 利率 房價

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