順心牙科客製植牙方案 還患者一口好牙

順心牙科專業醫療團隊全方位呵護您的牙齒。

順心牙科為提升病患看診安全品質，提供符合政府標準的安全設備，如UltraHEPA空氣過濾系統、一次性手術椅套每次手術後換新、全體員工皆戴上口罩 以確保員工與患者互動安全。

除安全設備外，順心牙科優質的治療和護理方案，輔以最先進牙科儀器，可謂達到完美境界。順心牙科並獲牙醫博士趙璐、黃瑛與江珍妮加盟，使得該診所陣容，如虎添翼更上一層樓。其中牙醫博士張國順細心診症，根據病人需要，制定客製化的植牙方案，確保植牙品質，得到完善醫療系統的支援。該診所提供植牙前免費諮詢，同時提供植牙優惠價，並採用最先進植牙專用3D電腦斷層影像機來確診，增加植牙治療的安全。張國順牙醫博士具有多年植牙手術和隱形矯正經驗。他提醒各界，牙齒的保健與身體健康息息相關，如蛀牙、牙齦炎、牙周炎和牙齒鬆動，除了有些疼痛帶來不適外，也會逐漸影響消化、胃腸等系統，而耗損人體的整體健康，民眾不可不察。

一般而言，當患者牙齒缺失後，牙醫師會建議植牙方案。然而有些患者因考慮經濟因素，往往會選擇活動假牙及固定義齒。而活動假牙的缺點是咀嚼功能低，不舒服；但唯一的優點是費用低，卻免不了時間一久，會使牙齦萎縮。至於固定橋義齒的優點則是比植牙費用相對較低，又比活動假牙舒服、咀嚼功能也好、美觀，但缺點是需要用健康的天然牙作基礎。長久固定橋義齒會縮短天然牙齒的使用壽命，所以活動假牙及固定義齒都非理想選項。

張醫師解釋，植牙是在沒有天然牙齒的情況下，植入一個或兩個牙齒以獲得義齒的穩定性和支撐力。植牙原則上是種在骨質最好及最能支撐牙橋的骨骼上，但如果太多植牙體擠在一起，有些根本對支撐牙橋使不上力，則會流於浪費金錢且徒勞無功，而且植牙體愈多愈難清潔。因此之故，必須慎選有經驗的植牙醫師來制定適合的方案，以防諸多植牙後遺症。再者，目前的研究表明，患有牙周病與罹患心臟病 有關聯。科學家發現這兩種疾病之間發生相同類型的炎症。因此，專家建議患有心臟病的人應該接受牙周病檢測 。而牙周病是由牙齒周圍的細菌聚集所引起，這會導致牙齒周圍的骨骼和牙齦的破壞，安全起見，必須由牙周病專家治療，採用各種治療方案來清除牙齦深處的細菌，比如深層清潔和手術。

順心牙科診所主治綜合牙科檢查、洗牙、牙周病、抽神經、隱形矯正、美容補牙、牙套、牙橋、人工植牙/微創植牙、立即性植牙、全口重建植牙、活動/固定假牙植牙、補骨手術，接受多種保險 ，自費者有特價優惠，電話: 718-321-8006（通國、英、粵語），新地址: 136-33 37th Ave., #5C, Flushing （復興大廈），周三、日休息。