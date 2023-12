陳慧琳 Season 2 世界巡迴演唱會 康州金神體育館完滿舉行

(上)陳慧琳全場勁歌熱舞。(下)金神大賭場亞太遠東市場部副總裁梁世傑等高層與陳慧琳合攝。

陳慧琳 Season 2 世界巡迴演唱會美東站於12月23日深夜一時於康州金神體育館舉行,與數千歌迷共慶聖誕佳節。

闊別樂壇多年的陳慧琳(Kelly),於今年再次活躍起來,不僅先後推出了〈風眼〉、〈我的親人〉、〈談情的價值〉及〈烈愛成灰〉4首單曲,更與Sing Sing Rabbit推出廣東話版及日語版新曲〈The day when we fall in love〉,再次進軍日本 市場。

數千歌迷坐滿上述演唱會全場,當陳慧琳知道粉絲分別從紐約及波士頓 驅車去看演唱會時十分感動,並說她會全力以赴唱出多首廣東歌及國語歌來滿足聽眾。

已經51歲的陳慧琳狀態甚佳,身型高挑,勁歌熱舞,換了多套衣服出場,既有黑色衣褲,又有銀色青春短裙,更有她笑稱似「甜甜圈」的粉紅晚禮服,加上著名舞蹈總監Sunny Wong編舞,很多觀眾被她的勁歌熱舞所觸動感染,也從座位站起來跟著跳。陳慧琳極為重視這次世界巡迴演唱會,特別請御用班底音樂總監Mark Lui重新編排多支歌曲,令它們加倍悅耳動聽。中場時,香港 音樂人、歌手暨詞曲作者,太極樂隊主音及吉他手Joey Tang演唱了「紀念日」、「紅色跑車」和「留住我吧」,贏得歡呼叫好。為了拉近與樂迷的關係,陳慧琳在保安的安排下,走到台下與觀眾握手,又為了不讓觀眾失望,她把握手改為擊掌,很多人與她零距離拍手後,都感到無比興奮與激動。

這次演唱會以「Season 2」命名,其實是源於壓軸登場的全新單曲〈Season 2〉的歌名。此曲由著名填詞人黃偉文(Wyman)創作,意味著Kelly再次投入音樂事業。這次重新出發既推出新歌,獲得歌迷的認可,又舉行演唱會。當她唱出多首舊歌時,她把話筒方向一轉,逕直對著觀眾席,邀請歌迷替她唱完。就在臺上臺下打成一片,群情亢奮的歡樂氣氛中,演唱會圓滿結束,給觀眾留下永誌難忘的回憶。