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陳慧琳 Season 2 世界巡迴演唱會 康州金神體育館完滿舉行

紐約訊
(上)陳慧琳全場勁歌熱舞。(下)金神大賭場亞太遠東市場部副總裁梁世傑等高層與陳慧琳合攝。
(上)陳慧琳全場勁歌熱舞。(下)金神大賭場亞太遠東市場部副總裁梁世傑等高層與陳慧琳合攝。

陳慧琳 Season 2 世界巡迴演唱會美東站於12月23日深夜一時於康州金神體育館舉行，與數千歌迷共慶聖誕佳節。

闊別樂壇多年的陳慧琳（Kelly），於今年再次活躍起來，不僅先後推出了〈風眼〉、〈我的親人〉、〈談情的價值〉及〈烈愛成灰〉4首單曲，更與Sing Sing Rabbit推出廣東話版及日語版新曲〈The day when we fall in love〉，再次進軍日本市場。

數千歌迷坐滿上述演唱會全場，當陳慧琳知道粉絲分別從紐約及波士頓驅車去看演唱會時十分感動，並說她會全力以赴唱出多首廣東歌及國語歌來滿足聽眾。

已經51歲的陳慧琳狀態甚佳，身型高挑，勁歌熱舞，換了多套衣服出場，既有黑色衣褲，又有銀色青春短裙，更有她笑稱似「甜甜圈」的粉紅晚禮服，加上著名舞蹈總監Sunny Wong編舞，很多觀眾被她的勁歌熱舞所觸動感染，也從座位站起來跟著跳。陳慧琳極為重視這次世界巡迴演唱會，特別請御用班底音樂總監Mark Lui重新編排多支歌曲，令它們加倍悅耳動聽。中場時，香港音樂人、歌手暨詞曲作者，太極樂隊主音及吉他手Joey Tang演唱了「紀念日」、「紅色跑車」和「留住我吧」，贏得歡呼叫好。為了拉近與樂迷的關係，陳慧琳在保安的安排下，走到台下與觀眾握手，又為了不讓觀眾失望，她把握手改為擊掌，很多人與她零距離拍手後，都感到無比興奮與激動。

這次演唱會以「Season 2」命名，其實是源於壓軸登場的全新單曲〈Season 2〉的歌名。此曲由著名填詞人黃偉文（Wyman）創作，意味著Kelly再次投入音樂事業。這次重新出發既推出新歌，獲得歌迷的認可，又舉行演唱會。當她唱出多首舊歌時，她把話筒方向一轉，逕直對著觀眾席，邀請歌迷替她唱完。就在臺上臺下打成一片，群情亢奮的歡樂氣氛中，演唱會圓滿結束，給觀眾留下永誌難忘的回憶。

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