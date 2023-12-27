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陳乃霓舞蹈團新年專場巡演啟動 歡樂共度新春 喜迎龍年祥瑞

紐約訊
Nai-ni Chen 2024 LNY
Nai-ni Chen 2024 LNY

作為美國華人藝術界的中流砥柱、亞裔美國人當代舞蹈主導力量的陳乃霓舞蹈團將啟動新年舞蹈表演專場，自2024年1月27日至2月25日期間先後在紐約、新澤西、弗吉尼亞等多個州的不同地區進行巡迴演出，與觀眾共同迎接龍年的到來。成立於1988年的陳乃霓舞蹈團是美國舞蹈界最受關注的、由亞裔女性領導的舞蹈團之一，也曾被《紐約時報》稱讚「有如生生不息的宇宙能量」。舞團至今已連續20餘年在中國春節組織策劃富有中華文化特色的演出，其中國傳統舞與飽含意蘊的現代舞相結合的獨創風格，深受觀眾喜愛。

2024春節期間，陳乃霓舞蹈團將受邀前往紐約皇后學院的庫普弗伯格藝術中心（Kupferberg Center for the Arts）、麥克萊恩社區中心（McLean Community Center）、新澤西表演藝術中心（New Jersey Performing Arts Center）、豪斯托斯藝術文化中（Hostos Center for Arts and Culture）、法拉盛市政廳（Flushing Town Hall）等多處表演中心，上演激情飛揚的舞蹈盛宴。其中在新澤西表演藝術中心及豪斯托斯藝術文化中心的演出中，陳乃霓舞蹈團也特別邀請了著名琵琶演奏家、曾被譽為琵琶界「南湯北劉」之一的湯良興，現場演奏中國音樂，呈現濃厚的傳統年味與團圓氛圍。

適逢甲辰龍年，在十二生肖中擁有特殊的地位。上能騰雲駕霧、下能追波逐浪的龍，在中國傳統文化象徵著吉祥、好運和成功，龍文化所凝聚和積累的底蘊早已滲入生活的方方面面。為了迎接這個特殊的重要時刻，舞團不僅將呈現新年傳統保留節目的舞龍，還特別打造了將嘻哈元素與傳統舞獅結合的節目，為觀眾帶來新年平安順遂的祈願。此外，舞團將呈獻一系列極具地域民俗風情的舞蹈，包括雲南孔雀舞、湖北連廂舞、京劇銀槍舞和蒙古舞等。孔雀舞採用融入楊麗萍經典的編舞，透過細膩的動作展現孔雀在追逐和嬉戲中日常的優雅與靈動。全新的蒙古舞節目《蒙古節日（Mongolian Festivsal）》將在巡演中首演，以熱情奔放的動作生動描繪草原上豐收的歡樂，盡顯遊牧民族的瀟灑恣意。用舞姿丈量山河萬里，品味由南至北的風土人情，熱熱鬧鬧過新年。

與陳乃霓舞團一同喜迎龍年祥瑞，過個有年味兒、有節味兒的春節！本次巡演親民票價 $20-$35，演出場次安排如下：

1/27（週六）3 PM & 7 PM 庫普弗伯格藝術中心Kupferberg Center for the Arts, Queens, NY

1/28（週日）3 PM 庫普弗伯格藝術中心 Kupferberg Center for the Arts, Queens, NY

2/4（週日）4 PM 麥克萊恩社區中心 McLean Community Center, McLean, VA

2/10（週六）2 PM 新澤西表演藝術中心NJPAC, Newark, NJ

2/11（週日）2 PM 新澤西表演藝術中心NJPAC, Newark, NJ

2/17（週六）3 PM 豪斯托斯藝術文化中心 Hostos Center for Arts and Culture, Bronx, NY

2/25（週日）1 PM 法拉盛市政廳 Flushing Town Hall, Queens, NY

敬請從速登錄官網www.nainichen.org/nextevent購票。

Nai-ni Chen 2024 LNY
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Nai-ni Chen 2024 LNY
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新澤西 亞裔 法拉盛 紐約時報 華人

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