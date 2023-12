陳乃霓舞蹈團新年專場巡演啟動 歡樂共度新春 喜迎龍年祥瑞

Nai-ni Chen 2024 LNY

作為美國華人 藝術界的中流砥柱、亞裔 美國人當代舞蹈主導力量的陳乃霓舞蹈團將啟動新年舞蹈表演專場,自2024年1月27日至2月25日期間先後在紐約、新澤西 、弗吉尼亞等多個州的不同地區進行巡迴演出,與觀眾共同迎接龍年的到來。成立於1988年的陳乃霓舞蹈團是美國舞蹈界最受關注的、由亞裔女性領導的舞蹈團之一,也曾被《紐約時報 》稱讚「有如生生不息的宇宙能量」。舞團至今已連續20餘年在中國春節組織策劃富有中華文化特色的演出,其中國傳統舞與飽含意蘊的現代舞相結合的獨創風格,深受觀眾喜愛。

2024春節期間,陳乃霓舞蹈團將受邀前往紐約皇后學院的庫普弗伯格藝術中心(Kupferberg Center for the Arts)、麥克萊恩社區中心(McLean Community Center)、新澤西表演藝術中心(New Jersey Performing Arts Center)、豪斯托斯藝術文化中(Hostos Center for Arts and Culture)、法拉盛 市政廳(Flushing Town Hall)等多處表演中心,上演激情飛揚的舞蹈盛宴。其中在新澤西表演藝術中心及豪斯托斯藝術文化中心的演出中,陳乃霓舞蹈團也特別邀請了著名琵琶演奏家、曾被譽為琵琶界「南湯北劉」之一的湯良興,現場演奏中國音樂,呈現濃厚的傳統年味與團圓氛圍。

適逢甲辰龍年,在十二生肖中擁有特殊的地位。上能騰雲駕霧、下能追波逐浪的龍,在中國傳統文化象徵著吉祥、好運和成功,龍文化所凝聚和積累的底蘊早已滲入生活的方方面面。為了迎接這個特殊的重要時刻,舞團不僅將呈現新年傳統保留節目的舞龍,還特別打造了將嘻哈元素與傳統舞獅結合的節目,為觀眾帶來新年平安順遂的祈願。此外,舞團將呈獻一系列極具地域民俗風情的舞蹈,包括雲南孔雀舞、湖北連廂舞、京劇銀槍舞和蒙古舞等。孔雀舞採用融入楊麗萍經典的編舞,透過細膩的動作展現孔雀在追逐和嬉戲中日常的優雅與靈動。全新的蒙古舞節目《蒙古節日(Mongolian Festivsal)》將在巡演中首演,以熱情奔放的動作生動描繪草原上豐收的歡樂,盡顯遊牧民族的瀟灑恣意。用舞姿丈量山河萬里,品味由南至北的風土人情,熱熱鬧鬧過新年。

與陳乃霓舞團一同喜迎龍年祥瑞,過個有年味兒、有節味兒的春節!本次巡演親民票價 $20-$35,演出場次安排如下:

1/27(週六)3 PM & 7 PM 庫普弗伯格藝術中心Kupferberg Center for the Arts, Queens, NY

1/28(週日)3 PM 庫普弗伯格藝術中心 Kupferberg Center for the Arts, Queens, NY

2/4(週日)4 PM 麥克萊恩社區中心 McLean Community Center, McLean, VA

2/10(週六)2 PM 新澤西表演藝術中心NJPAC, Newark, NJ

2/11(週日)2 PM 新澤西表演藝術中心NJPAC, Newark, NJ

2/17(週六)3 PM 豪斯托斯藝術文化中心 Hostos Center for Arts and Culture, Bronx, NY

2/25(週日)1 PM 法拉盛市政廳 Flushing Town Hall, Queens, NY

敬請從速登錄官網www.nainichen.org/nextevent購票。

