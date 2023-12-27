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紐約諾貝爾不孕症試管嬰兒中心 捐卵試管嬰兒優惠計劃協助受孕

紐約訊

紐約諾貝爾不孕症試管嬰兒中心推出捐卵受孕優惠計劃，包括捐卵者藥物、捐卵、受精、胚胎移植特價優惠，冰凍卵子優惠價$7000。歡迎有需要的僑胞前往或來電洽詢。張立澄醫生解釋說，他服務華人社區多年，看到許許多多華裔婦女移民美國後，辛苦打工，延誤了懷孕生子的最佳年齡，當女性超過45歲後，試管嬰兒的機率會大幅下降，甚至小於5%。還有一些年輕婦女因長期勞累、精神緊張、環境改變而造成卵巢過早衰退，也使得她們很難懷孕。為了幫助超齡及卵巢早衰婦女實現擁有孩子的願望，諾貝爾不孕症中心推出捐卵試管嬰兒優惠計劃，包括捐卵者藥物、捐卵、受精、胚胎移植特價優惠，冰凍卵子優惠價$7000。

紐約諾貝爾不孕症試管嬰兒中心捐卵受孕優惠位於曼哈頓中城36街（原以色列醫院不孕症試管嬰兒中心），服務華人社區20餘年之久，生於台灣在美國長大並接受教育的華裔醫生張立澄，經驗豐富曾多次獲得美國國內和國際認可多項榮譽，其嚴謹精湛的醫術帶領團隊在治療不孕症試管嬰兒領域嬴得了良好的口碑。張醫生畢業於加州大學洛杉磯分校，德克薩斯大學和哥倫比亞大學，擁有美國生殖內分泌不孕症專科特考文憑，會說流利中文。主治男女不孕，習慣性流產，試管嬰兒，人工受孕，卵子胚胎冷凍保存， 胚胎性別選擇，代孕服務。

紐約諾貝爾不孕症試管嬰兒中心

電話：212-804-6666（國、粵、英語），地址：137 East 36th Street（近Lexington Ave），郵箱：[email protected] 網址：www.noblefertilitycenter.com

諾貝爾 華人 華裔 加州大學 曼哈頓

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