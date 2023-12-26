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美國國稅局與安全峰會共同提醒 保護個人資訊並警惕新興欺詐行為

紐約訊
個人資訊保護是每位納稅人的重要責任。
個人資訊保護是每位納稅人的重要責任。

美國國稅局IRS）與安全峰會合作夥伴齊聚一堂，共同敦促納稅人和稅務專業人士在即將到來的報稅季和全年保持警惕，防範身份竊賊的各種威脅。此次提醒強調了身份竊賊策略的不斷變化，尤其在報稅季節即將到來時，他們可能冒充國稅局和其他稅務相關機構，試圖獲取納稅人和企業的敏感資訊。

身份竊賊通常採用多種方式，包括電子郵件、短信、電話或信函，試圖傳播各種激進的欺詐行為。在這個數位時代，他們透過不斷演變的手法來冒取個人資訊，並利用各種新聞事件來欺騙納稅人，尤其是悲劇事件。

Danny Werfel，國稅局局長表示，身份竊賊在人們迫切需要報稅季資訊時特別活躍，呼籲納稅人小心對待電子郵件和短信詐騙，以保護個人資訊。他指出，身份竊賊利用各種技術，不擇手段冒充稅務機構，因此大眾應當提高警覺，避免成為他們的受害者。

在國家稅務安全周系列的最後一部分，峰會合作夥伴特別強調警惕冒充稅務和金融機構的虛假通信。網路釣魚和釣魚短信是常見手法，詐騙者冒充國稅局或其他合法組織，引誘受害者提供個人和財務資訊。

安全峰會合作夥伴建議納稅人切勿點擊未經請求的通信，以防秘密載入惡意軟體。同時，提醒小心回復與稅務相關的網路釣魚或釣魚短信，以及點擊URL連結。如果納稅人發現可疑資訊，可通過將其發送至[email protected]進行舉報。

最後，國稅局強調警惕看似來自朋友或家人的消息，以防止個人資訊被盜或洩露。身份保護是每位納稅人在報稅季節和平時的重要責任。

國稅局 釣魚 報稅 IRS

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