美國國稅局與安全峰會共同提醒 保護個人資訊並警惕新興欺詐行為

個人資訊保護是每位納稅人的重要責任。

美國國稅局 （IRS ）與安全峰會合作夥伴齊聚一堂，共同敦促納稅人和稅務專業人士在即將到來的報稅 季和全年保持警惕，防範身份竊賊的各種威脅。此次提醒強調了身份竊賊策略的不斷變化，尤其在報稅季節即將到來時，他們可能冒充國稅局和其他稅務相關機構，試圖獲取納稅人和企業的敏感資訊。

身份竊賊通常採用多種方式，包括電子郵件、短信、電話或信函，試圖傳播各種激進的欺詐行為。在這個數位時代，他們透過不斷演變的手法來冒取個人資訊，並利用各種新聞事件來欺騙納稅人，尤其是悲劇事件。

Danny Werfel，國稅局局長表示，身份竊賊在人們迫切需要報稅季資訊時特別活躍，呼籲納稅人小心對待電子郵件和短信詐騙，以保護個人資訊。他指出，身份竊賊利用各種技術，不擇手段冒充稅務機構，因此大眾應當提高警覺，避免成為他們的受害者。

在國家稅務安全周系列的最後一部分，峰會合作夥伴特別強調警惕冒充稅務和金融機構的虛假通信。網路釣魚 和釣魚短信是常見手法，詐騙者冒充國稅局或其他合法組織，引誘受害者提供個人和財務資訊。

安全峰會合作夥伴建議納稅人切勿點擊未經請求的通信，以防秘密載入惡意軟體。同時，提醒小心回復與稅務相關的網路釣魚或釣魚短信，以及點擊URL連結。如果納稅人發現可疑資訊，可通過將其發送至[email protected]進行舉報。

最後，國稅局強調警惕看似來自朋友或家人的消息，以防止個人資訊被盜或洩露。身份保護是每位納稅人在報稅季節和平時的重要責任。