許英中醫學教授淺談間質性膀胱炎的中醫治療

范樹國，許英教授創辦「國醫堂」，以老中醫經驗為患者治療疑難雜症。

法拉盛 王子街39-07「國醫堂」中醫高級診所由范樹國、許英中醫師主理。兩位同時是中醫學教授、主任醫師和名老中醫，從事中醫工作五十年左右，臨床經驗極為豐富，在美國創辦「國醫堂」高級中醫診所。許英中醫學教授介紹說，間質性膀胱炎多發於中年女性。癥狀表現有頻尿、尿急、夜尿多、漏尿，排尿困難，小腹脹痛，恥骨上方壓痛。癥狀容易反覆發作。常受壓力、飲食、情緒、性行為、荷爾蒙波動等因素影響。西醫學屬於免疫系統功能障礙的疾病，目前無有效方法直接治療。中醫學，在美國目前雖然屬於替代醫學之一。但是，治療該病卻有：見效快，療效高，效果好，無痛苦，從根治，能痊愈，而且費用低的特點。間質性膀胱炎亦名膀胱疼痛綜合征，屬西醫病名。是一種非感染性膀胱炎癥，可引起膀胱上方、盆腔內或下腹部疼痛，漏尿，或排尿頻繁，迫切排尿感（尿急）和排尿困難；有時還會出現尿失禁。間質性膀胱炎是一種少見的自身免疫性特殊類型的慢性膀胱炎癥，屬於疑難雜證。該綜合征往往給患者帶來巨大痛苦，嚴重降低生活質量的程度不亞於類風濕關節 炎、慢性癌癥疼痛或腎臟透析。主流醫學的治療方法包括膀胱切除在內的各種治療方法，效果均不十分滿意。間質性膀胱炎起病緩慢，癥狀通常逐漸加重，隨著膀胱壁受損而惡化。患者膀胱上部、盆腔內或下腹部有疼痛或壓迫感。還會感覺需要頻繁而急迫地排尿，小便時而渾濁，或者時而清淡，有的每小時可達數次。膀胱充盈時患者還會明顯感到恥骨上區疼痛，同時疼痛亦可波及到尿道和會陰，排尿後疼痛會得以緩解；部分患者偶爾還會出現血尿。有的患者一次排尿長達數小時，癥狀表現非常痛苦。

中醫學認為自然界風、寒、濕、熱入侵是其外因；人體內部臟腑虧損，如脾腎陽虛，肺腎陰虛，陰陽兩虛是其根本內因。人體膀胱雖然主宰尿液生成、儲藏、排泄的氣化全過程。但是，它需要腎陽的溫煦氣化作用支持。因此，本病其病表現在膀胱，其根本在腎陽不足。腎藏精、主骨、生髓，主氣化司二便。腎與膀胱互為表里，膀胱將人體水液轉化成尿液儲藏在膀胱，限時限量有規律地將其排出體外，這樣的過程需要腎陽的推動才能完成。另外中醫有“五臟之傷，窮必及腎”的論述。說明當五臟六腑皆虛時都最終累及腎臟，導致腎臟虧虛，代謝功能下降。因此，腎臟之虛才是本病形成的根本原因。

本病病機為「本虛，標實證」。間質性膀胱炎屬於中醫「淋病」、「腹痛」範圍。初起多為風濕熱邪滯留下焦，或者脾氣虛弱，運化失常，水濕內生，寒化傷陽，熱化傷陰，氣陰兩虛，影響膀胱氣化，出現腹痛和小便的異常改變。治療前期需利濕祛邪為主；後期宜滋陰壯陽補腎為要。1.膀胱濕熱，治宜：清熱除濕、利尿化濁。2.脾虛濕盛，治宜：健脾除濕、補中益氣。3.肝腎陰虛，治宜：滋養肝腎、降火化濁。4.脾腎陽虛，治宜：溫腎壯陽、助化膀胱。5.陰陽兩虛，治宜：大補元氣、化氣行水。

如果需要幫助，歡迎民眾致電預約、諮詢、瞭解相關治療服務。電話：929-607-3738，診所地址：39-07 Prince Street, Suite 4E, Flushing, NY 11354 欲了解詳情請上本網站查詢：www.guo-yl-tang.com