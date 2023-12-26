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世報2024健保論壇 主題演講已於YouTube上線

紐約訊
掃描二維碼至「世界e生活」官方頻道觀賞當天講座影片。
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世界日報與紐約州健保市場攜手合作，於本月2日在法拉盛喜來登酒店舉辦了一場引人注目的「2024健保論壇」。此次論壇邀請了眾多專家、政府代表和社區醫療機構的精英參與，針對最新的健保變革、保險續保、聯邦紅藍卡以及身體健康等議題進行深入解析，並現場解答觀眾的疑惑，旨在幫助民眾更全面地了解2024年的健保選擇和公共健保計畫的變化。

其中，紐約州健保市場的陳敏敏女士獻上了題為「確保您的保險持續有效：紐約州健保市場」的主題演講，為觀眾提供了對於參與醫療補助、兒童健康計畫和基本計畫的紐約居民所發生的重要變化的深入見解。在這場講座中，陳女士強調了重要的截止日期，提醒民眾若要變更傳統聯邦醫療保險（Original Medicare）及優勢計畫保險（Medicare Advantage Plan）計畫，應在本月7日前完成申請。

為了加強紐約市民對移民權利與福利的認識，世界日報還邀請到了紐約市長移民事務辦公室社區專員李麗，現場演講主題為「瞭解您的權利」，為觀眾提供有關移民權益的寶貴資訊。此外，紐約市老人局HIICAP顧問吳俊煜先生也將解說「2024聯邦紅藍卡一點通」，協助民眾更深入了解有關紅藍卡的相關內容，以做出更明智的選擇。除了上述政府和專業代表，論壇中更邀請了各科目的專業醫生，為觀眾分享健康資訊。其中，亞美醫師協會的精神科張建平醫師將解說「失眠症」，而百康仁德普通外科的蔡亦聰醫師則演講「乳腺癌：男女都應預防」。

值得一提的是，所有這些富有深度和實用性的主題演講已在世界日報YouTube官方頻道「世界e生活」上線，歡迎所有有興趣的讀者前往觀看，以受益於這次豐富的健康知識盛宴。頻道連結：https://bit.ly/48sDKWg。

健保 聯邦醫療保險 紅藍卡 紐約市 紐約州

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