國稅局2024年恢復因疫情暫停的流程

美國國稅局 (IRS )的最新宣佈受到了廣泛關注，尤其是針對近500萬納稅人提供的2020和2021年度納稅申報的寬免措施。這項宣佈旨在協助納稅人應對由Covid-19病毒流行導致的稅務問題和壓力，提供了一個在這段困難時期克服財政障礙的重要機會。根據IRS的公告，這項寬免措施主要針對2020和2021年未能按時提交納稅申報的納稅者。受影響的納稅人將可獲得對逾期提交的罰款和利息的減免，這將有助於減輕他們的經濟問題和負擔。對於在疫情 期間受到影響的家庭和企業，這項措施將成為他們在經濟復甦過程中更輕鬆應對稅收負擔的支持。

IRS的聲明中明確指出，這項寬免措施不僅適用於已繳納部分稅款的納稅人，同樣適用於那些尚未繳納任何稅款的納稅人。這一舉措旨在確保公平對待所有納稅人，並提供一個機會，讓他們在更寬松的條件下解決未完成的納稅事宜。IRS還強調，納稅人應盡快處理未完成的納稅事宜，以免將來可能產生進一步的稅款欠缺，進而導致更多罰款和利息。他們建議納稅人利用這一寬免機會，儘早向IRS提交相關文件，以確保及時處理他們的納稅申報事宜。此外，IRS還宣佈，催收通知將於2024年重新開始寄送。這意味著自2020年以來因疫情而暫停的催收程式將正式終結。這項重啟的舉措旨在恢復稅務體系的正常運作，確保未繳稅款的納稅人得到及時提醒，並促使他們儘快解決未完成的納稅事宜。

最後，IRS表示，他們將繼續密切關注疫情對納稅人造成的影響，並在必要時採取進一步的措施，以應對不斷變化的狀況。強調提供寬免是一項暫時性的措施，目的是幫助受到疫情影響的納稅人盡早完成納稅申報，確保稅收體系的穩定運作。這一消息對於所有納稅人都是一個提醒，強調了負責任地履行納稅義務的重要性。納稅人應該謹慎對待這一機會，儘快處理未繳納的稅款，以避免可能產生的罰款和後果。詳細資訊可參閱IRS的官方公告，網址為www.irs.gov。