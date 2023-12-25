化挑戰為力量 成功戒煙有秘訣

今天開始戒煙，歡渡無煙佳節。

節慶將臨，帶來了親朋戚友團聚的幸福快樂時光，也為正在努力戒煙的人帶來了挑戰。加州大學聖地牙哥 分校家庭醫學和公共衛生學教授及Asian Smokers’Quitline （ASQ）《華語戒煙專線》1800-838-8917 創辦人朱書宏博士説：「每年這個時候不只是要測試您的毅力，也是令吸煙者變得更堅強並練習無煙生活的一個好機會。我們在這裡提供一些策略來增強戒煙者的信心，幫助您克服吸煙的誘因，煙癮和抽煙的衝動。同時也鼓勵他們考慮做好計劃並按計劃戒煙。」

1）找出吸煙的誘因：

想像您正在參加假日聚會，突然你想抽煙。這就是誘因的一種。讓你想抽煙的某種情形，可能是壓力、無聊，甚至只是因為有人在您身旁吸煙。

應該怎樣做：在假期之前，嘗試找出您吸煙的誘因。瞭解是什麼令你渴望要吸煙。這將有助於您做好準備。例如，當您感到有壓力時，請練習深呼吸。透過鼻子慢慢地吸氣，屏住呼吸，然後透過嘴巴慢慢地呼氣。這簡單的方法能讓你感到平靜下來，不被吸煙的衝動令您屈服。

2）準備好你的戒煙工具包：

我們都有需要一些小幫助時刻。因此，先準備好一個戒煙工具，其中包括您想吸煙時可以幫助您的代替品。例如無糖口香糖、硬糖果、肉桂條、吸管、牙籤或壓力球。

應該怎樣做：當你很想抽煙時，請伸手去拿這些代替品，而不是香煙。

3）選擇無煙聚會：

考慮參加那些不允許吸煙的活動。這些聚會就像是練習無煙生活練習一個好機會。

應該怎樣做：想像自己是一個不吸煙的人，即使在社交場合也是如此。如果您發現參加的聚會上有人吸煙，請留在無煙區，使用您的戒煙工具包。令自己忙碌起來，幫忙擺桌子或完成其他任務。這可以幫助您保持不吸煙並專注於享受這個聚會。

4）善待自己：

有時，您可能會犯錯而抽煙。 請勿對自己太苛刻。 戒煙並不容易，而且可能需要不只一次的嘗試。

5）應該怎樣做：記住，一時的失誤並不代表您已經失敗。把它視為學習和改良（增強）戒煙經驗的機會。只要您每次都能繼續堅持下去，您就離永久戒煙不遠了。

6）獲取支援：

不要害怕尋求他人的幫助。很多人及支援團體都能為你提供戒煙的建議並為您打氣加油。

應該怎樣做：聯絡 ASQ《華語戒煙專線》1800-838-8917，或參加一個本地支援團體。他們能引導你踏上戒煙的旅程。ASQ《華語戒煙專線》亦會為合資格的吸煙者提供兩星期免費尼古丁戒煙貼片。

總而言之，假期季節固然充滿歡樂和喜慶，但對於那些致力於戒煙的人來說也可能是個充滿挑戰的時候。然而，請記住，每次節日聚會和慶祝活動都可以作為您成為非吸煙者的一次訓練課程。

ASQ《華語戒煙專線》由美國疾病控制及預防中心資助。自2012年開始，ASQ 已經為超過 20,000 名美國亞裔 社區的居民用粵語、國語、韓語和越南 語提供了免費的、以實證為基礎的戒煙服務。符合資格的戒煙者將會獲得兩周免費的戒煙貼片。研究已經證明 ASQ 的服務可以倍增吸煙者戒煙的成功率。

ASQ 的服務時間是星期一到星期五，美國西岸時間早上 7:00am 至晚上 9:00pm （美東時間早上 10:00am 至淩晨12:00am）。

可以通過以下任何一種方式與我們聯繫：電話和在線登記 國、粵語 1-800-838-8917 www.asq-chinese.org 或發簡訊「戒煙」到 66819 獲取有助戒煙的中文資訊。