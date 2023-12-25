我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔媽媽自學法律打離婚官司 以車為家堅強闖難關

法庭翻譯年薪10萬 華人具天然優勢 兼職時薪至少有42元

QM Advance 協助中小企業 提供業界領先商業資金周轉方案

紐約訊
QM Advance 提供業界領先的商業資金周轉方案，解放小型商業的資金周轉問題。
QM Advance 提供業界領先的商業資金周轉方案，解放小型商業的資金周轉問題。

您的企業需要營運資金嗎? QM Advance資金周轉公司為幫助中小型企業、商家，提供業界領先的商業資金周轉方案，簡便又快捷。該公司設立了中文專線，專為全美國各州華人社區的商家、企業主服務，包括餐館、甲店、美容Spa、服裝、洗籠、乾洗店、批發、零售、超市等商業的資金周轉，讓商家快速獲得資金週轉。

QM Advance 資金周轉公司已為數以萬計的需要即時營運資金的中小型企業 、商家提供資金周轉的立刻解決方案，QM Advance 資金周轉公司提供的貸款方案有99%審批成功，並且是行業內價格最低的，不需查私人信用以及個人擔保等條件，企業老闆們利用此方案可借 $5,000 - $200,000的金額，24-48小時就放款。

該公司的營運經理 David 表示，公司審批是否用於此方案的指標更注重的是企業的業務未來前景，而並不是企業主的過去信用紀錄。此方案適用於幾乎任何行業以及生意。

借貸的資金可以用於企業發展的任何一個用途。此方案的資金周轉原理是把企業未來的應收款項，用於現時的資金周轉。這筆資金可以用於任何商業目的。QM Advance公司提供的貸款方案不同於傳統的商業貸款，該公司的服務宗旨是協助您企業的成功， 從而達到幫助企業們度過行業低潮以及難關的目的。

QM Advance公司的簡化流程，申請步驟很簡單，商家直接和QM Advance公司借貸，不需找經紀人，如果您現在已經準備好拓展您的業務，請現在就來電諮詢 QM Advance 快速資金周轉，請電 Sara黃 718-709- 4536 或上網站 : www.qmadvance.com 直接在網上填寫申請表格。公司地址：61-43 186th Street., Fresh Meadows, NY 11365。

QM Advance 提供業界領先的商業資金周轉方案，解放小型商業的資金周轉問題...
QM Advance 提供業界領先的商業資金周轉方案，解放小型商業的資金周轉問題。

貸款 華人

上一則

紐約市長亞當斯特助多達293人 總年薪逾2430萬 惹議

下一則

市教育總監班克斯 關注青少年心理健康

熱門新聞

華爾街華人會計師李米婭轉行職業女友。(取自李米婭社交媒體)

華人會計師轉行千元時薪「職業女友」一周賺數萬

2023-12-22 01:28
「庇護權」法令在大量無證客持續湧入紐約的情況下已宣告終結。圖為無證客16日在紐約街頭排隊等待床位。(美聯社)

不再是庇護城 紐約「庇護權法」悄悄終結 無官方通告、法院裁決

2023-12-19 06:17
蔣先生為幫助父母發起眾籌。(取自蔣先生GoFundMe籌款頁面)

華人夫婦被騙百萬 兒發起眾籌救家

2023-12-17 01:29
斯塔福德郡警長辦公室搜獲嫌犯身上的贓品。(取自斯塔福德郡警長辦公室)

紐約3華男 維州調包蘋果真品獲利近10萬 終落網

2023-12-23 11:56

狂風暴雨席捲紐約影響早上通勤 長島風暴最為嚴重

2023-12-18 09:44
前紐約市長朱利安尼。(美聯社)

判賠喬州選務官1.48億 負債恐達5億…朱利安尼申請破產

2023-12-21 13:09

超人氣

更多 >
夫妻床上辦事 寵物「美國惡霸犬」突攻擊男方…慘被安樂死

夫妻床上辦事 寵物「美國惡霸犬」突攻擊男方…慘被安樂死
翻譯惹禍 南加華女生病說想死 慘被關精神病院

翻譯惹禍 南加華女生病說想死 慘被關精神病院
清華鉈中毒案 嫌疑人孫維「辦不下去」 扯上江澤民

清華鉈中毒案 嫌疑人孫維「辦不下去」 扯上江澤民
新冠疫情再拉警報 變異病毒株JN.1 在美聖誕假期快速散布

新冠疫情再拉警報 變異病毒株JN.1 在美聖誕假期快速散布
MLB／大谷翔平送隊友老婆保時捷 感謝他讓出17號背號

MLB／大谷翔平送隊友老婆保時捷 感謝他讓出17號背號