QM Advance 協助中小企業 提供業界領先商業資金周轉方案

QM Advance 提供業界領先的商業資金周轉方案，解放小型商業的資金周轉問題。

您的企業需要營運資金嗎? QM Advance資金周轉公司為幫助中小型企業、商家，提供業界領先的商業資金周轉方案，簡便又快捷。該公司設立了中文專線，專為全美國各州華人 社區的商家、企業主服務，包括餐館、甲店、美容Spa、服裝、洗籠、乾洗店、批發、零售、超市等商業的資金周轉，讓商家快速獲得資金週轉。

QM Advance 資金周轉公司已為數以萬計的需要即時營運資金的中小型企業 、商家提供資金周轉的立刻解決方案，QM Advance 資金周轉公司提供的貸款 方案有99%審批成功，並且是行業內價格最低的，不需查私人信用以及個人擔保等條件，企業老闆們利用此方案可借 $5,000 - $200,000的金額，24-48小時就放款。

該公司的營運經理 David 表示，公司審批是否用於此方案的指標更注重的是企業的業務未來前景，而並不是企業主的過去信用紀錄。此方案適用於幾乎任何行業以及生意。

借貸的資金可以用於企業發展的任何一個用途。此方案的資金周轉原理是把企業未來的應收款項，用於現時的資金周轉。這筆資金可以用於任何商業目的。QM Advance公司提供的貸款方案不同於傳統的商業貸款，該公司的服務宗旨是協助您企業的成功， 從而達到幫助企業們度過行業低潮以及難關的目的。

QM Advance公司的簡化流程，申請步驟很簡單，商家直接和QM Advance公司借貸，不需找經紀人，如果您現在已經準備好拓展您的業務，請現在就來電諮詢 QM Advance 快速資金周轉，請電 Sara黃 718-709- 4536 或上網站 : www.qmadvance.com 直接在網上填寫申請表格。公司地址：61-43 186th Street., Fresh Meadows, NY 11365。