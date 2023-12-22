Mind Sound Music Center 「爸爸合唱團」招生中

讓爸爸們沒有說出來的愛，參加Mind Sound Music Center「爸爸合唱團」，用歌聲來傳達。

位於貝賽，專業教授各種音樂課程的Mind Sound Music Center，應各界要求，組織了紐約華人 社區第一個專為爸爸們所設計的合唱團，專業教授勞苦高且喜好音樂的爸爸們唱歌技巧，第一次首演將於12/17 聖誕音樂會中表現成果，第二梯次現正招生中，成果將於中國新年晚會發表，集訓期已至，歡迎有興趣的爸爸們盡早報名，讓沒有說出來的愛，用歌聲來代替，加入快樂歌唱的行列。「爸爸合唱團」絕對是為人父的老爸給自己一個發展音樂長才或為人子女和家人送給爸爸佳節賀禮的最好選擇之一。

Mind Sound Music Center是專業提供音樂的專業教育機構，教授學員的課程包括聲樂、鋼琴、大/小提琴、吉他、架子鼓、薩克斯風、百老匯 音樂劇和作曲等等，並定期舉辦國際性音樂比賽和受邀至各大活動演出，同時舉辦和參與義演和公益募款活動。今年中，該校應各界和學員家長要求，專門成立了「爸爸合唱團」，讓辛勞的爸爸們，有專屬的音樂團體，重拾年輕時的天份和愛好！歌唱除了可以陶冶性情、放鬆平日的緊張情緒，更可訓練肺活量和延展對藝術的興趣與愛，亦以歌會友，與同好相互切磋學習。原在該校學音樂的學生家長（父親）或學生（成人音樂私教和團體班學生）免費參加，也歡迎校外對音樂有興趣的爸爸們參加（12個月/年費$360，一個月$30），此亦是做。上課時間為每個月第二個週五晚上7:30-8:30時，學習專業中英文歌曲練唱和指導。

該校特聘台灣中山大學聲樂碩士、具有皇后大學聲樂最高演唱家文憑、費城交響樂 團長期合唱團女高音王珮瑩（Serena Wang）指導。王老師曾在高雄交響樂團和NSYSU管弦樂團許多知名的歌劇及百老匯音樂劇中飾演重要角色，並在許多比賽中獲獎。她的初次登台是在《親吻我，凱特 》中飾演Doreen。2012年起，她從西岸的洛杉磯到東岸的紐約和新澤西舉辦過多場音樂會。Mind Sound Music Center高校長表示，音樂可以跨出語言和社會的藩籬與隔閡，是散播歡樂散播愛的最佳沃土，因為「愛是沒有國界的，因為有愛，人才活得有意義!」。

Mind Sound Music Center是綜合性藝術學校，提供優質課程，優秀的師資均為專業碩士、博士。學校設備先進精良，教室寬敞明亮，建校宗旨是提升藝術和讓音樂傳播愛。最令人稱道的是該校是美國華人首家與知名的施坦威（Steinway & Sons）合作的音樂學校，提供全方位音樂教學，並成立紐約華人社區第一個專業兒童百老匯音樂劇團，其中角色培訓和安排演出及劇本創作的師資包括榮獲柏林影展新銳導演、義大利 薩丁尼亞電影節喬凡尼獎、第57屆台灣金馬獎最佳短片獎的導演Mr Guo Shang Sing；第一位參與百老匯安東尼獎音樂劇國王與我（THE KING AND I）北美巡演的台灣演員，駐團藝術家廖志恒等，和主流同步教學。

由於Mind Sound Music Center「爸爸合唱團」公演在即，有意參加者，請速洽： Mind Sound Music Center，電話: （212）748-9135，地址： 200-13 32nd Ave, Bayside, NY 11361 （親訪者，請先預約），E-MAIL：[email protected]。