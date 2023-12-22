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國稅局提醒73歲及以上人士 注意退休帳戶2023年法律變更

紐約訊

美國國稅局IRS）於近日發出提醒，年滿73歲及以上的人士應該在2023年12月31日前，從其個人退休帳戶（IRA）和其他退休計劃中進行必要的提取，以避免可能的罰款和稅務後果。同時，IRS強調了2023年在此方面的法律變更。根據目前的法律，年滿70½歲的納稅人在每年的12月31日前，必須從其IRA和退休計劃中取出一定的金額，這被稱為「必需的最低分配額」（Required Minimum Distributions，簡稱RMDs）。然而，2020年通過的「SECURE法案」（Setting Every Community Up for Retirement Enhancement）對這一規定進行了重大調整。根據SECURE法案，自2020年1月1日開始，納稅人將可以推遲至達到72歲時再開始進行RMDs。因此，2023年是這一變更生效後，首次受益於新規定的納稅人可能需要注意這一新的起始點。

國稅局提醒年滿73歲及以上的納稅人，在12月31日之前完成必需的最低分配額，以避免可能的罰款。同時，對於首次受益於SECURE法案的納稅人，應注意這一新的起始點。未完成RMDs的納稅人可能面臨罰款，罰款金額取決於未提取的金額。國稅局建議納稅人諮詢財務顧問或稅務專業人士，以確保納稅人了解自己的具體情況，以及如何最好地符合新的規定。

除了提醒納稅人履行RMDs的義務外，國稅局還鼓勵納稅人仔細了解SECURE法案的其他方面，例如對傳統IRA的最大年齡限制上調和在某些情況下可以繼續進行IRA存款的新條款。最後，了解並遵從法律規定對於保障自己的退休帳戶和最大程度地減少潛在的罰款和稅務後果至關重要。國稅局將繼續提供相關信息和資源，以協助納稅人理解和遵守這一重要的稅務義務。更多國稅局最新新聞請見www.irs.gov網站。

國稅局 退休 IRS

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