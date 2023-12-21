佳欣旅遊推出2024春假巴西阿根廷10天團

(左)里約的耶穌張臂石像山是世界奇景之一。(右)伊瓜蘇瀑布。

與北美處於相對半球的南半球四月份天氣正好，不但適合家庭，也適合老年人去，佳欣旅遊達人傅鶴鳴先生特地選擇了春假巴西 、阿根廷10天團，帶大家造訪想去而沒去過的景點，不但異國情調熱帶風味，而且不管是天然風景或是都市美景還外加世界第一大瀑布，真是不作第二地想。

行程前往三個地點：巴西的里約熱內盧，世界最大的伊瓜蘇瀑布，阿根廷首都探戈發源地布宜諾斯艾利斯。里約的耶穌張臂石像山和麵包山，是里約的最大盛景，一個搭小火車上山，一個搭纜車上山，極具情調。住宿的三十層希爾頓酒店，是著名海灘最高的建築，四周餐廳和海邊歌舞飲食小攤就在其旁。

全世界最寬瀑布、與尼加拉瀑布齊名的伊瓜蘇瀑布橫跨巴西及阿根廷兩國。巴西境內環瀑一圈，瀑霧濕身彩虹隨起，飛瀑怒濤，蔚為奇觀，不良行走的長者可搭乘觀光 小巴隨行而上，設想甚為周到。阿根廷境內搭小火車至瀑布頂端步行瀑上棧道20分鐘，親見浩瀚湖面傾瀉而下，不愧世界第一，兩地各玩一天，並去鳥園遊覽，有金剛大鸚鵡、蕉尖大嘴鳥、50類鳥、900珍奇動物，也到利用瀑布發電的世界第一大發電廠，車行壩上，只有電影才有此情節。夜宿園內渡假酒店，晚上劇場內享用烤肉自助大餐並欣賞南美八國的民族歌舞秀。

阿根廷首都布宜諾斯艾利斯，人稱「美洲巴黎」，參觀港區鐵皮彩屋水手群聚而引發的探戈舞誕生地。名劇《阿根廷，不要為我哭泣》中描述人物，前阿根廷第一夫人的艾維塔墓園。行程也將前往牛仔牧場一整天，觀賞騎術、馬術、歌舞表演及著名的阿根廷紅酒和大片鮮紅烤肉。夜宿市中心最古典歐式五星酒店，對面即是每晚探戈餐飲秀的最大劇院。

4月19日週五晚出發，十天行程4月28日週日上午回來，華人領隊，當地華語導遊親切接待。費用 $4280，12/31前報名。詳細行程備索。佳欣旅遊法拉盛 37-02 緬街時代廣場內一樓F1 6A室，電話：(917) 375-7740，電郵：[email protected]，微信 號同手機電話號。