我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

香港「見鬼」名導治癌妻破產 兄嫂彭順、李心潔救援難補錢坑

亞利桑納父出門買聖誕禮物「獨留5孩在家」返家全數命喪火海

聖誕節全場皮草皮衣2折起　 12/23展開 早9點至晚7點限時搶購

紐約訊
展銷會中全是2024新款皮草時裝樣衣，適合東方女性身材，時尚與風格融為一體。特設聖誕禮品專櫃$5起。
展銷會中全是2024新款皮草時裝樣衣，適合東方女性身材，時尚與風格融為一體。特設聖誕禮品專櫃$5起。

紐約皮衣皮草專賣店聖誕節展銷日訂於12/2-12/25，會中展銷2024年最新款國際頂級義大利綿羊皮衣和北美北歐貂皮大衣樣衣，同時推出聖誕節禮品專櫃，包括義大利綿羊皮男女皮馬甲、皮褲、皮裙、皮拖鞋、男女皮帽；貂皮帽、貂皮頭套、頭巾、圍巾、手袋和小羊皮錢包、皮帶、皮手套等，每件$5起。

展銷全場的2024年最新款頂級義大利綿羊皮衣和北美北歐貂皮大衣，貂皮大衣$399起（原價$4000），折扣高達80%，此次還包括最新韓版時尚款長貂皮大衣，外面是呢克服，內裡是貂皮，還可以拆下來，特別適合紐約的氣候。

歷史悠久的紐約皮衣皮草公司質好價優，深受華人喜愛，該公司每年都將當年製作的樣衣特價展銷。此外還有設計趨於年輕化的皮草，除了顏色鮮艷外，三分袖、五分袖、七分袖和披肩式皮草也受到歐美百貨商的青睞。展銷會中有前衛設計風格的款式，也有傳統設計風格的款式，歡迎前往試衣。

紐約皮草公司生產的貂皮系列，採用美國最著名的傳奇水貂。美國養貂的貂毛在國際上舉足輕重，毛色光潤、底絨豐盈，用它製作的貂皮大衣雍容華貴、保暖保值；風吹皮毛毛更暖，雪落皮毛雪自消，雨落皮毛毛不濕。皮草原料來自北美和北歐，有普通貂皮、黑貂皮、海狸和栗鼠等，採用歐洲的皮革技術和義大利的染色技術，做工及品質上乘。該公司代理多家美國大型百貨公司，定點加工生產，由於是批發，價格低廉實惠。

紐約皮衣皮草公司的義大利綿羊男女時裝皮衣採用頂級義大利皮，柔軟舒適，自聘設計師剪裁，件件添加時尚元素。不論是超薄型、超短型，還是中長型、加長型，穿在身上都能顯現好身材、煥發時尚風。

展銷地點：法拉盛喜來登酒店7樓(135-20 39th Ave, Flushing, NY 11354)，展銷時間：上午9時至晚7時，洽詢專線：917-792-1188，網址：www.vovusa.com。

展銷會中全是2024新款皮草時裝樣衣，適合東方女性身材，時尚與風格融為一體。特設...
展銷會中全是2024新款皮草時裝樣衣，適合東方女性身材，時尚與風格融為一體。特設聖誕禮品專櫃$5起。

義大利 聖誕節 法拉盛 華人

上一則

史島一家庭遭四名蒙面持槍者入侵 五歲女童和女主人受傷

下一則

華人手機店光天化日遇搶 嫌犯1天作案3起

熱門新聞

老牌華裔新聞主播董愷悌罹患一期肺癌在社群媒體公布自己換上肺癌。(截取自董愷悌Instagram)

一生不吸菸 老牌華裔新聞主播董愷悌罹患一期肺癌

2023-12-16 16:33
市清潔局推出應對積雪的新智能系統，加速環衛人員鏟雪、撒鹽、清潔與收集工作。(市府提供)

紐約恐迎強降雪寒冬 全市鏟雪車升級 配20年來最多清潔工

2023-12-14 14:32
蔣先生為幫助父母發起眾籌。(取自蔣先生GoFundMe籌款頁面)

華人夫婦被騙百萬 兒發起眾籌救家

2023-12-17 01:29
「庇護權」法令在大量無證客持續湧入紐約的情況下已宣告終結。圖為無證客16日在紐約街頭排隊等待床位。(美聯社)

不再是庇護城 紐約「庇護權法」悄悄終結 無官方通告、法院裁決

2023-12-19 06:17
茶葉近來在中國成為金融炒作工具。(新華社)

「金融茶」騙局入紐約？ 華男跨國投資損失近10萬

2023-12-16 10:06
聯合愛迪生位於布碌崙登波的發電廠14日深夜發生故障並冒出濃煙。(取自X平台用戶Sean Scott)

紐約大停電 多人困電梯 意外原因很罕見

2023-12-15 08:49

超人氣

更多 >
便宜沒好貨？好市多這5種服飾 購買前三思

便宜沒好貨？好市多這5種服飾 購買前三思
存太多錢在儲蓄帳戶 恐有4後果

存太多錢在儲蓄帳戶 恐有4後果
長榮班機舊金山擦撞達美客機 366人驚魂

長榮班機舊金山擦撞達美客機 366人驚魂
不再是庇護城 紐約「庇護權法」悄悄終結 無官方通告、法院裁決

不再是庇護城 紐約「庇護權法」悄悄終結 無官方通告、法院裁決
華女因這一疏忽 年末收國稅局巨額帳單

華女因這一疏忽 年末收國稅局巨額帳單