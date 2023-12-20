聖誕節全場皮草皮衣2折起　 12/23展開 早9點至晚7點限時搶購

展銷會中全是2024新款皮草時裝樣衣，適合東方女性身材，時尚與風格融為一體。特設聖誕禮品專櫃$5起。

紐約皮衣皮草專賣店聖誕節 展銷日訂於12/2-12/25，會中展銷2024年最新款國際頂級義大利 綿羊皮衣和北美北歐貂皮大衣樣衣，同時推出聖誕節禮品專櫃，包括義大利綿羊皮男女皮馬甲、皮褲、皮裙、皮拖鞋、男女皮帽；貂皮帽、貂皮頭套、頭巾、圍巾、手袋和小羊皮錢包、皮帶、皮手套等，每件$5起。

展銷全場的2024年最新款頂級義大利綿羊皮衣和北美北歐貂皮大衣，貂皮大衣$399起（原價$4000），折扣高達80%，此次還包括最新韓版時尚款長貂皮大衣，外面是呢克服，內裡是貂皮，還可以拆下來，特別適合紐約的氣候。

歷史悠久的紐約皮衣皮草公司質好價優，深受華人 喜愛，該公司每年都將當年製作的樣衣特價展銷。此外還有設計趨於年輕化的皮草，除了顏色鮮艷外，三分袖、五分袖、七分袖和披肩式皮草也受到歐美百貨商的青睞。展銷會中有前衛設計風格的款式，也有傳統設計風格的款式，歡迎前往試衣。

紐約皮草公司生產的貂皮系列，採用美國最著名的傳奇水貂。美國養貂的貂毛在國際上舉足輕重，毛色光潤、底絨豐盈，用它製作的貂皮大衣雍容華貴、保暖保值；風吹皮毛毛更暖，雪落皮毛雪自消，雨落皮毛毛不濕。皮草原料來自北美和北歐，有普通貂皮、黑貂皮、海狸和栗鼠等，採用歐洲的皮革技術和義大利的染色技術，做工及品質上乘。該公司代理多家美國大型百貨公司，定點加工生產，由於是批發，價格低廉實惠。

紐約皮衣皮草公司的義大利綿羊男女時裝皮衣採用頂級義大利皮，柔軟舒適，自聘設計師剪裁，件件添加時尚元素。不論是超薄型、超短型，還是中長型、加長型，穿在身上都能顯現好身材、煥發時尚風。

展銷地點：法拉盛 喜來登酒店7樓(135-20 39th Ave, Flushing, NY 11354)，展銷時間：上午9時至晚7時，洽詢專線：917-792-1188，網址：www.vovusa.com。