Lavana SPA水飛梭按摩套餐$282 獨特放鬆體驗 與摯愛共度佳節
法拉盛最頂級的Lavana SPA，迎接聖誕佳節，為嘉賓準備了一系列特別的聖誕優惠，讓您在這個特殊的季節裏沉浸在舒適和寵愛之中。最受歡迎的專案之一是水飛梭按摩套餐，將水飛梭按摩、一小時全身按摩和十分鐘足浴融合，原價＄376的套餐現在只要＄282，讓您在節日期間盡情寵愛自己或送給心愛的人的最貼心的禮物。更加令人興奮的是，與您的伴侶或閨蜜一同前來，您將享受額外10%的折扣。這是一個共度時光的卓越機會，與最親密的人一同享受這個特殊的時刻。此外，Lavana SPA還推出了其他精彩的優惠活動，包括按摩買五送一、水飛梭買五送一，以及Procell微針買五送一。不僅您自己可以在這個特殊時刻盡情放鬆，還有機會為您的朋友或家人提供一份特殊的禮物。除了傳統按摩，Lavana SPA還引入了獨家的Procell微針技術，通過數十萬個微通道刺激細胞活力，為肌膚帶來驚豔的轉變。Procell療法採用尖端生物技術，助力肌膚綻放終身持久的美麗。別錯過這個絕佳機會，與您最摯愛的人一同來到Lavana SPA，共同享受這個特殊的佳節。立即致電預約：929-648-9907。讓我們一起創造一個難忘的耶誕節！
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