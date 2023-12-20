我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

香港「見鬼」名導治癌妻破產 兄嫂彭順、李心潔救援難補錢坑

亞利桑納父出門買聖誕禮物「獨留5孩在家」返家全數命喪火海

Lavana SPA水飛梭按摩套餐$282 獨特放鬆體驗 與摯愛共度佳節

紐約訊
Lavana SPA一直致力於為客戶提供最高品質的服務和獨特的體驗。專業的按摩師和舒適的環境將確保您在這個耶誕節期間得到最好的照顧。
Lavana SPA一直致力於為客戶提供最高品質的服務和獨特的體驗。專業的按摩師和舒適的環境將確保您在這個耶誕節期間得到最好的照顧。

法拉盛最頂級的Lavana SPA，迎接聖誕佳節，為嘉賓準備了一系列特別的聖誕優惠，讓您在這個特殊的季節裏沉浸在舒適和寵愛之中。最受歡迎的專案之一是水飛梭按摩套餐，將水飛梭按摩、一小時全身按摩和十分鐘足浴融合，原價＄376的套餐現在只要＄282，讓您在節日期間盡情寵愛自己或送給心愛的人的最貼心的禮物。更加令人興奮的是，與您的伴侶或閨蜜一同前來，您將享受額外10%的折扣。這是一個共度時光的卓越機會，與最親密的人一同享受這個特殊的時刻。此外，Lavana SPA還推出了其他精彩的優惠活動，包括按摩買五送一、水飛梭買五送一，以及Procell微針買五送一。不僅您自己可以在這個特殊時刻盡情放鬆，還有機會為您的朋友或家人提供一份特殊的禮物。除了傳統按摩，Lavana SPA還引入了獨家的Procell微針技術，通過數十萬個微通道刺激細胞活力，為肌膚帶來驚豔的轉變。Procell療法採用尖端生物技術，助力肌膚綻放終身持久的美麗。別錯過這個絕佳機會，與您最摯愛的人一同來到Lavana SPA，共同享受這個特殊的佳節。立即致電預約：929-648-9907。讓我們一起創造一個難忘的耶誕節

法拉盛 耶誕節

上一則

史島一家庭遭四名蒙面持槍者入侵 五歲女童和女主人受傷

下一則

華人手機店光天化日遇搶 嫌犯1天作案3起

熱門新聞

老牌華裔新聞主播董愷悌罹患一期肺癌在社群媒體公布自己換上肺癌。(截取自董愷悌Instagram)

一生不吸菸 老牌華裔新聞主播董愷悌罹患一期肺癌

2023-12-16 16:33
市清潔局推出應對積雪的新智能系統，加速環衛人員鏟雪、撒鹽、清潔與收集工作。(市府提供)

紐約恐迎強降雪寒冬 全市鏟雪車升級 配20年來最多清潔工

2023-12-14 14:32
蔣先生為幫助父母發起眾籌。(取自蔣先生GoFundMe籌款頁面)

華人夫婦被騙百萬 兒發起眾籌救家

2023-12-17 01:29
「庇護權」法令在大量無證客持續湧入紐約的情況下已宣告終結。圖為無證客16日在紐約街頭排隊等待床位。(美聯社)

不再是庇護城 紐約「庇護權法」悄悄終結 無官方通告、法院裁決

2023-12-19 06:17
茶葉近來在中國成為金融炒作工具。(新華社)

「金融茶」騙局入紐約？ 華男跨國投資損失近10萬

2023-12-16 10:06
聯合愛迪生位於布碌崙登波的發電廠14日深夜發生故障並冒出濃煙。(取自X平台用戶Sean Scott)

紐約大停電 多人困電梯 意外原因很罕見

2023-12-15 08:49

超人氣

更多 >
便宜沒好貨？好市多這5種服飾 購買前三思

便宜沒好貨？好市多這5種服飾 購買前三思
存太多錢在儲蓄帳戶 恐有4後果

存太多錢在儲蓄帳戶 恐有4後果
長榮班機舊金山擦撞達美客機 366人驚魂

長榮班機舊金山擦撞達美客機 366人驚魂
不再是庇護城 紐約「庇護權法」悄悄終結 無官方通告、法院裁決

不再是庇護城 紐約「庇護權法」悄悄終結 無官方通告、法院裁決
華女因這一疏忽 年末收國稅局巨額帳單

華女因這一疏忽 年末收國稅局巨額帳單