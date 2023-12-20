Lavana SPA水飛梭按摩套餐$282 獨特放鬆體驗 與摯愛共度佳節

Lavana SPA一直致力於為客戶提供最高品質的服務和獨特的體驗。專業的按摩師和舒適的環境將確保您在這個耶誕節期間得到最好的照顧。

法拉盛 最頂級的Lavana SPA，迎接聖誕佳節，為嘉賓準備了一系列特別的聖誕優惠，讓您在這個特殊的季節裏沉浸在舒適和寵愛之中。最受歡迎的專案之一是水飛梭按摩套餐，將水飛梭按摩、一小時全身按摩和十分鐘足浴融合，原價＄376的套餐現在只要＄282，讓您在節日期間盡情寵愛自己或送給心愛的人的最貼心的禮物。更加令人興奮的是，與您的伴侶或閨蜜一同前來，您將享受額外10%的折扣。這是一個共度時光的卓越機會，與最親密的人一同享受這個特殊的時刻。此外，Lavana SPA還推出了其他精彩的優惠活動，包括按摩買五送一、水飛梭買五送一，以及Procell微針買五送一。不僅您自己可以在這個特殊時刻盡情放鬆，還有機會為您的朋友或家人提供一份特殊的禮物。除了傳統按摩，Lavana SPA還引入了獨家的Procell微針技術，通過數十萬個微通道刺激細胞活力，為肌膚帶來驚豔的轉變。Procell療法採用尖端生物技術，助力肌膚綻放終身持久的美麗。別錯過這個絕佳機會，與您最摯愛的人一同來到Lavana SPA，共同享受這個特殊的佳節。立即致電預約：929-648-9907。讓我們一起創造一個難忘的耶誕節 ！