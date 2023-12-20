重度疲累小心腎衰 長者應留意五類腎病徵兆

腎臟是人體代謝水分和廢物的主要器官。隨著年齡的增長，老年群體更容易患上慢性腎病。根據霍普金斯大學的數據，在75歲以上的長者中，超過半數患有腎病。但由於早期症狀不明顯，不少病人會錯失最佳治療時機。

紐約百康仁德醫生集團的腎臟專科醫生鄭鍾（Zhong Zheng, MD）表示，糖尿病和高血壓 是老年群體患上慢性腎病的兩大主因。這兩種慢性疾病都會損害腎臟血管，使得腎臟無法清除體內的廢物和多餘液體。而血管中多餘的液體又會使血壓進一步升高，形成危險的循環。

早期腎病幾乎沒有任何症狀，很多患者只是感覺輕微的乏力，不會聯想到腎病，因此錯過最佳治療時機。隨著腎臟疾病惡化，病人可能出現以下幾類症狀：1.食欲不振、惡心嘔吐；2.尿少或無法排尿；3.全身搔癢或麻木、皮膚乾燥或變黑；4.下肢或臉部水腫；5.嚴重的疲勞感等。等到這些症狀出現時，病人的腎臟損傷已經比較嚴重了。有的病人甚至被診斷為腎衰竭，需要進行透析治療。

根據美國腎臟基金會的建議，凡60歲以上人士，以及腎病高危人群—即患有糖尿病、高血壓等慢性疾病、有腎衰竭家族史的民眾，應該每年進行一次尿液白蛋白測試，以檢查尿液中是否有蛋白質，這也是腎臟損傷的最早跡象。同時，民眾還應接受「基本生化」（Basic Metabolic Panel，BMP）血液檢查以檢驗腎功能。

鄭鍾醫生建議，除了每年的篩查外，年長者、腎病高危人群還應該嚴格控制血糖、血壓、血脂，控制體重。在飲食方面，民眾應多吃富含纖維的食物，並將每日攝入的鹽控制在2克，即半茶匙左右。同時，適量的運動也十分必要。

鄭鍾醫生特別溫馨提醒民眾，長期使用非處方止痛藥以及一些中草藥可能對腎臟造成損傷。例如止咳藥水中常見的甘草、用於治療風寒氣喘的麻黃，以及用於抗炎的馬兜鈴，都可能傷害腎臟，甚至造成腎衰竭。因此民眾應遵照醫囑，切勿自行用藥。

鄭鍾醫生（Zhong Zheng, MD）目前在百康仁德旗下的兩家診所看診，法拉盛 38大道 135-27號2樓，電話：（718）886-5068；華埠 中央街（Centre St）168號2樓，電話：（646）854-3622。