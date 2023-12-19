「實惠牙科」醫術高超收費低 哈佛牙醫博士宋醫師主持

哈佛牙醫博士宋醫師成功完成1萬多例植牙病例。

在法拉盛 及貝賽均設有診所的「實惠牙科」DC Dental，是由哈佛畢業的的宋醫生（Joseph Song）帶領另數位牙醫博士共同主持。宋醫生早年畢業於哥倫比亞大學，後在哈佛大學牙醫學院經過3年的植牙學習和實際臨床工作，植牙技術精湛。最近他們推出種植一顆牙齒只需$1000的超值植牙方案，幫助大家及時種植缺失的牙齒，深獲好評。

宋醫師在他20多年的牙醫生涯中，成功完成1萬多例植牙病例，經驗非常豐富，可以處理複雜的口腔問題，宋醫師帶領著他的多專科牙醫團隊為華裔病患提供好及經濟的口腔檢查和治療服務。宋醫生是美國牙醫協會（ADA），紐約州 牙醫協會（NYSDA），國際口腔移植學大會（ICOI），美國牙周病學會（AAP）以及美國牙周病學董事會（ABP）活躍會員。宋醫生是紐約皇后區唯一一位經過LANAP鐳射療法專業訓練及認證的亞裔 醫生，是當之無愧的牙周病治療專家。宋醫生在植牙方面同樣經驗豐富，他是Euro 植牙公司教導員，植牙技術精湛。實惠牙科診所配有牙周病、植牙、牙齒矯正多個專科的醫師協同工作。

宋醫生介紹，他們診所使用3D導航植牙技術，優點有：1. 使植牙的位置、角度、深度都得到精確控制。2. 微創：不開刀微創種植，極大程度降低植牙後腫脹和疼痛等併發症 發生的風險。3. 安全：3D導航技術可精准定位種植牙，大大避免了全憑個人經驗植牙的誤差，種植速度更快，可以獲得最類似天然牙的功能、結構以及美觀效果，已經成為缺牙者的首選修複方式。植牙後的牙齒，咀嚼功能大大優於許多傳統假牙，因為它像真牙一樣紮根在患者的口腔裡，具有很強的固位力與穩定性，對兩側自然牙齒無任何損傷。植牙不需要活動假牙必備的基托與卡環，沒有大面積塑膠基托導致的味覺遲鈍與不適感；植牙體積小、不露金屬、美觀，有利於保持口腔清潔衛生。

實惠牙科治療牙周病，是採用LANAP鐳射療法代替傳統式的非鐳射切割合手術方法，這是一種溫和、保守、微創的治療方法。用牙科專用鐳射儀器PerioLase能殺死99%的細菌，無需切除牙齦組織，並能刺激細胞再生。整個治療過程僅需2小時，無痛、無切割。

實惠牙科DC Dental位於紐約法拉盛羅斯福大道，交通便利，距離7號地鐵站 步行僅5分鐘。地址：法拉盛/142-10A Roosevelt Ave., P#8室，預約電話：718-460-6868。貝賽診所：Harvardian Dental 46-01 Bell Blvd., Bayside, NY 11361。預約電話：718-281-2222。接受大部分醫療保險。