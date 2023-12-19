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大政素食聖誕大餐素食佳餚優惠

紐約訊
大政素食產品可以讓僑胞製作出色香味俱全的素食好料理。
大政素食產品可以讓僑胞製作出色香味俱全的素食好料理。

又到聖誕年終聚餐時刻，大政素食紐約分公司推出聖誕大餐素食佳餚優惠，12月24日前訂購該公司餐品滿$200可享九折優惠，買越多，省更多，為今年聖誕節闔家聚餐餐桌上增添健康美味菜餚，歡迎致電查詢訂購。該公司接受簡訊訂貨。

華人經營的大政素食，分公司分處美西及美東各大城市。為了讓全球華人僑胞品嚐到台灣精緻素食美味，大政素食積極推出素食新食材，更重視產品品質及食品安全。該公司食品於2007年通過ISO22000、2005和HACCP等相關認證，讓消費者能更安心地購買。該公司產品為自家工廠廚房製作，量大、種類多、價格低廉，銷售的產品都是使用豆類品在台灣嚴謹製造、經過冷凍後運抵美國，保鮮、貨真價實，並且在批發價格後又再打折優惠。

對於眾多長年食用素食者來說，大政素食一直是他們的絕佳選擇。該公司推出半成品料理包，食用前解凍，加熱後就可立即食用。料理包內所有調味與食材都已備妥，提供素食者極大的便利，能省許多料理製作時間。憑藉紮實的材料和合理的價格，大政素食多次受台灣外貿單位邀請，參加紐約的台灣食品展。

大政素食多年來以誠實可靠的商業信譽，提供大紐約地區素食愛好者美味可口的素食菜餚及食材，方便包可即時食用，為今年準備聖誕大餐的婆婆媽媽減輕備餐負擔。這次推薦商品包括：美國火腿、牛蒡羹、油雞、魚翅、佛跳牆、香菇卷、麻油猴菇、魷魚圈及花枝丸等素食佳餚。更多餐品詳細信息及圖片，請瀏覽該公司官網：www.myvegestar.com。紐約分公司地址：27 E. Mall, Plainview, NY 11803，電話：718-360-8688（可簡訊訂貨）；周一至周五營業。

為加強服務僑胞，該公司負責人Steven Yang另開辦房地產仲介業務。擁有房地產仲介執照的Steven可以為僑胞提供仲介買賣、租賃房屋等相關服務，歡迎僑胞諮詢、委任，電話：646-568-7777。

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