「國醫堂」淺談纖維肌痛癥的中醫治療

「國醫堂」善用中藥配合各種推拿針灸中醫手段專治疑難雜症。

法拉盛 王子街「國醫堂」中醫高級診所由范樹國、許英中醫師主理。許英是中國衛生部培養的對外交流的中醫針灸高級專家代表。

范樹國中醫學教授介紹說，肌纖維痛屬於中醫「風濕病」、「風濕關節 痛」、「痹證」等範疇。纖維肌痛臨床表現出全身彌漫性肌肉疼痛，有的患者十餘無法治愈，與情緒變化有關，女性多於男性。對該病西醫尚不能有效控製和治愈。目前，中醫藥治療效果良好。彌漫性肌肉骨骼疼痛綜合癥，西醫簡稱「纖維肌痛」。西醫學認為該病常伴有疲勞、嗜睡、記憶和情緒病。病因多源於家族中遺傳、感染、受傷、心理壓力都可能誘發這種疾病。

中醫學認為纖維肌痛綜合癥屬中醫學「痹癥」、「肌痹」、「筋痹」「痿證」等有關。 該病致病原因複雜，既有因臟肝、腎、脾、肺心五臟的虧損，又有風、寒、濕、熱；痰飲瘀滯，氣阻血凝肌肉經絡；更有情誌抑鬱壓力過大導致多種病因裹挾一體難以分解的困局。患者中，有的肌肉麻木為主；有的刺痛難忍；有的皮膚輕撫即現刺痛難忍與帶狀皰疹相似，但是重按疼痛加刷又與帶狀皰疹不同；有的手腳心刺骨疼痛難忍，夜不能寐，按壓則劇痛更甚；有的則是上下肢一側肌萎縮無力行動受限。隨著情緒變化和自然氣候變化，癥狀時輕時重，難以忍受更難以預測。

從中醫角度看，肌纖維痛癥，外因是風、寒、濕、熱乘虛內侵；內因為臟腑內虛，營衛不和、陰陽失調，外邪乘虛而入，鬱結停留於肌膚和經絡之中；瘀滯於經絡、筋骨、關節之間。因肝主筋，腎主骨，脾主四肢肌肉，肺主宣發布散津液，心主神明主管神誌情緒。因此，肌纖維疼痛的患者大多有情緒抑鬱精神不振。有的甚至時覺驚恐不安，歎息流淚，自覺身體病痛難忍。

從中醫角度分型施治有： 1、營衛不和風寒入侵。 2、肺失宣發邪阻經絡。3、肝失疏泄氣血虧虛。4、氣機不暢氣滯血瘀。5、病入筋肉心腎陽虛。 6、邪阻筋骨肝腎陰虛治療方法有中藥、針、灸、推拿、火罐等。

紐約法拉盛王子街39-07「國醫堂」高級中醫診所有治療該病五十餘年臨床經驗，特別精治以下方面的疾病：

1、經多方久治不愈的疑難痼疾。

2、免疫、內分泌、神經、消化系統的疾病。

3、病毒性疾病和癌癥。

4、其他醫療體系無有效藥物治療的疾病。

5、病人自覺非常痛苦現代科學儀器檢測 不出任何原因的疾病。

6、中醫養生，長壽調理。

長期醫療實踐證明，任何一種醫療體系不可能包治天下疾病；一名醫生不可能治愈所有患者。法拉盛王子街《國醫堂》抱著「醫者父母心」的中華文明理念，歡迎民眾致電預約、諮詢、瞭解相關治療服務。電話：929-607-3738，診所地址：39-07 Prince Street, Suite 4E, Flushing, NY 11354（欲了解詳情請上本網站查詢）