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2023年最後季度預繳稅款1月16日截止

紐約訊

隨著新年度的來臨，美國國稅局IRS）再次提醒納稅人關於2023年最後一季度預估稅款的繳納截止日期。

根據IRS的官方公告，納稅人應該在2024年1月16日之前完成對2023年第四季度的預估稅款繳納，以避免可能的罰款和利息。這一提醒尤其重要，因為預估稅款是納稅人在年度結束時向政府提前支付的一部分稅款，涵蓋了其所得的一部分。這有助於確保在年度結束時，納稅人已經支付了他們應該支付的稅款，避免在報稅季節結束時一次性支付大筆款項。

根據IRS的說明，這項提前支付的義務主要適用於自僱人士、獨資企業主和某些其他稅務義務人。這些納稅人應該根據其預估的所得，計算並支付2023年第四季度的預估稅款，以維持正確的稅收紀錄。除了提及截止日期外，IRS還提醒納稅人應該在付款時使用正確的表格和適當的付款方式。

此外，IRS建議納稅人定期檢查其納稅義務，以確保他們始終遵守最新的法律條文和規定。值得一提的是，未按時支付預估稅款可能會導致罰款和利息的累積。因此，納稅人應該密切注意截止日期，以避免不必要的財政損失。IRS的官方網站提供了豐富的資源和工具，以幫助納稅人了解預估稅款的計算和支付方式。在這個提醒的同時，IRS也再次呼籲納稅人保持良好的稅收記錄，及時完成所有必要的報稅程序。這有助於確保每位納稅人在稅務方面都能夠輕鬆應對，並減少可能的問題和爭議。

總的來說，這次提醒強調了納稅人應該密切關注預估稅款的支付截止日期，以確保他們能夠順利完成這一重要的納稅義務，同時避免不必要的罰款和利息。更多相關信息可以在IRS官方網站上找到www.irs.gov。

IRS 報稅 國稅局

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