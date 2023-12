12月19日(週二):

● Gingerbread NYC: The Great Borough Bake-Off

薑餅人烘培大賽(線下)

12月19日(週二)至2024年1月15日

主辦: The Museum of City of New York

https://bit.ly/46UiMhP

12月20日(週三):

● Free Legal Clinic

免費法律諮詢(線下)

12月20(週三)晚上6點30至8點30

主辦: 亞平會

https://bit.ly/41lduLe

● GingerBread Lane

薑餅巷(線下)

12月20日(週三)至2024年1月7日

主辦: Jon Lovitch

https://bit.ly/47X5QsL

12月21日(週四):

● 2nd Annual Holiday Concert & Tree Lighting

第二屆年度聖誕節 音樂會和聖誕樹點燈(線下)

12月21日(週四)下午4點至晚上6點

主辦: Rockaway Parkway Merchants Corridor Association Inc.

https://bit.ly/47Ylvbu

12月22日(週五):

● Winter Lantern Festival New York

紐約冬季元宵節 (線下)

12月22日(週五)至2024年1月7日

主辦: Winter Lantern Festival

https://bit.ly/4ahhf8j

12月23日(週六):

● Dear Santa Letter

致聖誕老人的信(線下)

12月1日(週六)至12月23日

主辦: Time Out Market New York

https://bit.ly/4admKoC

12月24日(週日):

● The Candy Cottage of Christmas Magic

聖誕魔法糖果屋(線下)

12月24日(週日):至2024年1月2日

主辦: Magical Candy Cottage

https://bit.ly/47OIaXF