易經風水大師賴正祥訪美結緣 精通陰陽宅 尋龍點穴 卜卦符咒命理

賴正祥堪輿命理經驗豐，此次應邀訪美以妙法會眾生，為僑胞改運解惑創造美好人生。

易經風水大師賴正祥是現任台灣堪輿命理協會理事長、兼中華星相堪輿命蔔研究協會、中國五術教育協會全國總會、中華台灣道教總會榮譽理事長，擅長各種道法、風水寶地尋龍點穴，扭轉乾坤化吉祥，有數千案例之驗証，曾幫台美國外各大企業家勘察風水寶地，此次應邀訪美，停留時間短暫(01/4/2024-01/17/2024)以妙法會眾生，幫紐約有緣者解決各種疑難問題。

主要工作內容有：

1.陽宅：住家、公司、工廠、大樓之勘察、調整、設計。

2.陰宅：尋龍點穴，解決墓地各種問題

3.卜卦問事、八字論命，破解婚姻、事業、官非、財富、工作、求學、健康等諸問題。

4.做「生基」服務，增長褔祿壽：

生基是中國千百年來道家的方術之一，是一門古老的科學！老祖宗們只知其然，卻不知其所以然！根本沒有人知道究竟是什麼作用原理。

直到21世紀科技發展基因解碼之後才發現，人的身體裡面包含有「資訊」，它具有放射性碳同位素C14, 當與地氣結合後產生了量子聯繫(Quantum Connection) 的現象，而引發了共振效應，地球本身是一個大磁場，人體是一個具有獨立系統的生物磁埸！由於我們生活的環境、方位、形狀與周遭環境搭配的不同因素下，而產生各種不同磁場互動關係。

有緣者請速電917-535-8936 (Francis)