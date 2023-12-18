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任雅力醫師和團隊為患者提供痛症整合治療方案

紐約訊
任雅力醫師
任雅力醫師

任雅力醫師(ALEXANDER RANCES, D.O.)開設的「紐約綜合疼痛管理中心」為患者提供痛症的整體治療方案。他和他團隊的目標是利用經過驗證的實證醫學來提高患者的生活質量，包括針灸、物理治療、按摩、脊椎按摩療法，以及必要時的各種介入手術。任雅力醫師擁有麻醉學、疼痛醫學(Board Certified in Anesthesiology & Pain Management)和針灸學的特考文憑，有近 20 年治療各種疼痛病症患者的經驗。他最初學習的是中醫，很享受看到針灸的正面效果。但他知道如果能夠將西方醫學的進步與更傳統的治療方法結合起來，患者將真正受益。他隨後申請了醫學院，被紐約理工學院整骨醫學學院錄取，在那裡他學習了整骨原理如何治療疼痛。任雅力醫師繼續在布碌崙紐約州立大學下州分校繼續接受培訓，學習了4年的麻醉科，並在最後一年擔任首席住院醫師。隨後他在紐約大學醫學中心又繼續學習了一年，學習最先進的疼痛治療方法。「紐約綜合疼痛管理中心」治療項目：脊椎骨折，坐骨神經痛，椎間盤突出，各種肩、頸、臂、手及髖、膝關節痛，肩周炎，癌症疼痛，內臟、盆腔痛，手術後頑固疼痛等。以及最新的微創痛症手術，脊管減壓，脊椎骨擴張成形術，脊椎神經刺激，高頻脊椎小關節神經電療術，硬膜外和椎管內注射，脊椎關節封閉，各種神經阻滯，四肢關節注射，再生療法(血小板、幹細胞注射)，骨膠原注射微創椎體擴張成形術-針對脊椎骨折的「微創椎體擴張成形術」是用於治療脊椎骨折患者成熟的微創手術。切口長約1公分，多數只需要鎮靜麻醉。目前，任雅力醫師與多家醫院有合作關繫，包括 Northwell Health-Lenox Hill、Northwell Health-LIJ、Northwell Health-North Shore 和 Mt. Sinai-Beth Israel。接受多種醫療保險。「紐約綜合疼痛管理中心」法拉盛地址：133-38 41 Rd., Suite 2N, Flushing, NY 11355。電話：718-939-5200。曼哈頓：305 7th Ave., #13C, New York, NY 10001。電話：646-647-0022。網站：www.ipmny.com

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