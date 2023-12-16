譽滿日本的朝日醫療按摩椅登陸美國 原價$8,999聖誕震撼驚爆價$2,799

北美朝日醫療按摩椅集團沈醫生說，該公司於聖誕至新春期間回饋客戶，以驚爆價$2,799讓你輕鬆擁有SUPER PRO-007型號產品。

譽滿全日，於今強勢登陸美國，有「按摩椅中的勞斯萊斯」封號之ASAHI朝日醫療按摩椅，聖誕至新春年節期間，為回饋客戶，推出SUPER PRO-007型號產品，原價$8,999，現以震撼驚爆價$2,799銷售，是感恩長輩關愛提攜或是犒賞自己辛勤打拚的最佳禮物。

ASAHI朝日按摩椅能疏通經絡，解除病痛、消除疲勞，提高整體免疫力 ，其主要功能為（一）自動檢測 （二）超長S/L雙軌道（三）瑜珈拉筋（四）深層醫療按摩（五）十年維修、三年免費。

北美朝日醫療按摩椅集團沈醫生說，該公司代理的高檔朝日醫療按摩椅，能為消費者帶來各種保健好處。首先該種按摩椅可以緩解壓力，增強免疫力，促進健康長壽。沈醫生建議使用者每天在室內，利用一刻鐘到半小時，由按摩椅為使用者全身按摩。這種被動運動，從頭到腳，腳底反射，全身反射，調節脊柱，全身人橋拉筋，索引伸展至深層。至於深層加熱則可以促進血液循環，固定雙肩膀按摩，集中護腰到臀部，左右扭身鬆弛，強力索引伸展，觸及神經壓迫和增加脊柱關節空間，消除疼痛。而另一加熱氣壓波浪功能，則是突破性醫學智能，能用醫療按摩手法，糾正腳錯位，緩解腳部神經壓迫，消除腰痛與坐骨神經痛。

按摩椅簡介資料指出其發明與起源時提到，日本位處地熱活動頻繁，火山溫泉遍布的地帶，盛行公共澡堂泡湯文化。人們普遍熱愛浸潤在溫泉裡，放鬆身心、增強體魄、養生保健、延年益壽。為了鞏固加強澡堂泡湯的療癒功能，後來澡堂也漸次加入人手按摩。到了二戰後不久，機械代替人手，按摩椅應運而生。這種新型器械突破了人力極限，同時不受時間與地點的限制，可以不知倦怠地長時間在家即可反覆操作，不失為簡易可行，以逸代勞又能長久堅持的保健方法。

如欲了解詳情，請逕洽北美朝日醫療按摩椅集團的紐約市 三個展銷處，地址： 法拉盛 新世界超市二樓，即136-20 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Flushing, NY 11354，電話：646-824-8873；唐人街新福華傢俬，119 Bowery, NY, NY 10002，電話：212-226-7823；布碌崙 豐源家居，7109 18th Ave, Brooklyn, NY 11204，電話：917-299-4035；全美免費電話：888-343-3168，網址：www.cyberrelaxchair.com、www.fujichair.com。