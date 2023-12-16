范樹國中醫學教授 淺談冠心病的中醫治療

范教授行醫近五十多年，許教授針灸行醫超五十年，妙手仁心，幫助無數病患「國醫堂」善用中藥配合各種推拿針灸中醫手段專治疑難雜症。

法拉盛 王子街39-07《國醫堂》高級中醫診所范樹國和許英中醫學教授超40年中醫行醫經驗。長期以來中醫在治療冠心病及其並發癥方面積累了豐富的經驗，顯示出的極大優勢早巳經成為大眾的優先選擇。范教授介紹到隨著老齡化和人們生活水平逐步提高，冠心病的發病率不斷攀升。隨著中、老年人機體的逐漸衰老和其他多方面外界因素的刺激和影響，曾經患有冠心病的患者還再有可能出現冠狀動脈的狹窄和堵塞。好發者多存在於冠心病家族史、高血壓 、血脂異常、糖尿病、吸煙、肥胖、男性及絕經後婦女缺乏運動的人群。

冠心病，是一西醫學病名。一旦出現心胸部位的絞痛，暴炸樣疼痛時，患者的死亡率非常高。其中的隱型冠心病更是如此。冠心病是冠狀動脈粥樣硬化性心臟病 的簡稱。 亦稱缺血性心臟病，是指供給心臟本身營養物質的血管「冠狀動脈」發生嚴重粥樣硬化斑塊或痙攣，使冠狀動脈狹窄或阻塞，或者形成血栓造成管腔閉塞，導致血流受阻，供血不足，最終引起心肌缺血性病變，亦稱「缺血性」心臟病。初期症狀有胸悶、氣短、心慌、心悸、脈搏不齊等。進而發展為胸痛、胸悶、咽部緊縮感，左肩背及上肢酸痛、胃部不適等。冠心病發作時左側心（胸部）憋悶樣疼痛逐漸加重；有的患者突然出現心胸部絞痛或者稱之為暴炸樣疼；反射至左側肩胛疼痛。常伴有冷汗、口唇青紫、四肢冰冷、神識昏迷等休克前期癥狀；或者相繼伴有惡心、嘔吐、乏力、呼吸困難、不能平臥等全身癥狀。一般稱作「心肌梗死」。無癥狀心肌缺血猝死 率是有癥狀心肌缺血的4倍。冠心病屬於中醫的「胸痹」、「厥病」、或「真心痛」。 該病多發於50歲以上的中、老年人。患者因長期、強烈、突然的精神情緒壓力形成內傷、再加之飲食不節、過食肥甘厚味；寒冷刺激勞逸失度等因素的影響，導致臟腑功能損傷，陰陽氣血失調，胸陽不振，痰濁內生，氣滯血瘀，心脈痹阻，形成胸痹（冠心病）。

以中醫角度進行分型論治。（ 1）心肺氣虛，痹阻於胸， 治宜：補益心肺寬胸行痹 。（2）胸陽不足，痰濁阻痹，治宜：寬胸開結化飲除痰。（3）氣滯血瘀，心脈阻痹，治宜：行氣活血，通經除痹。（4）肝氣不疏，鬱結心胸，治宜：疏肝理氣，散鬱化結。（5）胸陽不振，寒凝心胸，治宜：溫陽散寒 寬胸通絡。（6）氣陰兩虛，胸陽不振，治宜：養陰益氣，升陽寬胸。（7）腎不化水，水寒凝心，治宜：溫腎助陽，溫化心胸。中醫治療冠心病辨證論治講究個性治療。因為冠心病有不同的癥侯類型；患者的年齡，生活環境以及其他相關疾病多種因素各有不同，因人治療才能達到真正理想的治療效果。另外：患者的信心和情緒非常重要。要讓患者知道冠心病是一種可控的疾病。如果沒有器質性缺損，只要堅持中醫調理，多數患者是完全可以恢復健康的。

法拉盛王子街《國醫堂》抱著「醫者父母心」的中華文明理念，歡迎民眾致電預約、諮詢、瞭解相關治療服務。電話：929-607-3738，診所地址：39-07 Prince Street, Suite 4E, Flushing, NY 11354

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