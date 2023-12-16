永安罰單處理中心 提供全方位罰單服務

▲永安罰單處理中心擁有的專業律師、建築師們有多年的出庭經驗，爭取將交通局、房屋局、消防局、環保局、衛生局及罰單的損失降至最低。

位於法拉盛大學點 路及41大道上的「永安罰單處理中心」，服務社區近20年，信用可靠。除了處理一般交通罰單外，專業服務包括了環繞在日常生活當中的各式各樣罰單：房屋局、消防局、環保局、衛生局及交通局，為受罰的個人或商家爭取自身的權益和節省寶貴的時間辦理最惱人的罰單事宜，歡迎洽詢。

永安罰單處理中心多年來，為許多僑胞成功爭取駕照 不致被吊銷等交通罰單等事宜。日前法盛拉市中心改道，很多車主在不熟悉新路線的情況下，被照相開單，尤其是以汽車為謀生工具的電召、遊覽、捷運 和計程車業，一張違規罰單卻可能就相當於當日的工資，永安罰單處理中心為了幫助車主自身的權益和節省寶貴的時間處理最惱人的罰單事宜，特別與有20餘年專業律師合作，專打TLC罰單，為從事此類行業的僑胞爭取權益！該中心專精:闖紅燈、酒後駕車、超速、行車違規及白紅黃、罰單刑事庭代辦、律師經驗豐富、收費價格最合理。讓您免出庭、免增點數、免罰款及免增保費 等，僑胞無需請假出庭。

永安罰單處理中心擁有的專業律師、建築師們有多年的出庭經驗，站在僑胞的立場，爭取將房屋局、消防局、環保局、衛生局及罰單的損失降至最低！除了罰單處理之外，該中心也可為僑胞代為申請煙、酒牌照及惱人的房東房客糾紛排解，歡迎諮詢。永安罰單處理中心地址: 40-68 College Point Blvd., #2F (Dunkin Donuts隔壁41Ave 轉角)，電話: 718-321-9232；718-878-3418，傳真：718-321-9230。