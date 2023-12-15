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華埠商業改進區等多家機構聯手舉辦 耶誕節玩具贈兒童活動 將送出上萬份應節好禮

紐約訊
華埠商業改進區等多家機構在華埠美食樓聯合舉辦記者會宣布，本周六耶誕節玩具贈兒童活動將送出上萬份應節禮品，歡迎闔家免費參加。
華埠商業改進區等多家機構在華埠美食樓聯合舉辦記者會宣布，本周六耶誕節玩具贈兒童活動將送出上萬份應節禮品，歡迎闔家免費參加。

華埠共同發展機構暨華埠商業改進區(Chinatown Partnership/BID)等多家機構聯手舉辦第六屆耶誕節玩具贈兒童活動（Toys For Tots），屆時將送出上萬份應節禮品，時間為12月16日周六上午11至下午2點或玩具派發完畢之時，地點在哥倫布公園（茂比利街和窩夫街之間），歡迎闔家前往免費參加，共度歡樂年節好時光。

活動主辦單位日前在華埠勿街美食樓召開記者，宣布上述一年一度的華埠慶祝耶誕節親子活動。會中宣布，屆時在現場表演的將有Victory Music & Dance Company，而海軍陸戰隊亦將再次派員到場參與。大力贊助本項活動的主辦單位除了華埠商業改進區暨華埠共同發展機構外，尚有New Empire Development、Chinese Chamber of Commerce、J Mart Supermarket、David J. Louie （Insurance） Inc.、Dimsum Palace、Leeboy Group、Fushimi Group、Sweeney、華語電台和UA3，其他一併主辦的單位還有The American Academy of Hospitality Sciences、市府社區服務局（Community Assistance Unit）、City of New York、星島日報和Chinese Action Network。

出席記者會的有市府社區服務局局長Fred Kreizman、市議員馬泰、市長亞太裔高級顧問鄭祺蓉、Joseph Cinque、華埠商業改進區暨華埠共同發展機構行政總監陳作舟以及David Louie Jr等位。

欲知華埠商業改進區與華埠共同發展機構各項活動，請上網: Chinatown.NYC、IG: ExploreChinatown、臉書: CPLDC、推特: ChinatownNYC，兩家機構地址: 217 Park Row, 2nd Fl., #9, New York, NY 10038，電話: 212-346-9288。

華埠 耶誕節 比利 臉書 親子

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