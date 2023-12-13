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「社區送暖亮光耀，花開四季行三好」 玩具募集行動擴大進行至12月16日

紐約訊
「社區送暖亮光耀，花開四季行三好」玩具募集行動擴大進行至12月16日。
「社區送暖亮光耀，花開四季行三好」玩具募集行動擴大進行至12月16日。

由紐約皇后區22 公立小學和紐約佛光中文學校發起的「社區送暖亮光耀，花開四季行三好」 (Children Helping Children-Light Up Our Community) 玩具募集行動擴大進行至12月16日。紐約皇后區22 公立小學和紐約佛光中文學校師生代表6日上午在佛光山紐約道場集合，將近50位大、小朋友分工合作，將現有募集到的500多份玩具完成年齡組分類或包裝，活動中奧莉薇（Olivia）等四位小朋友均表示希望因病住院的小朋友能收到玩具禮物同時，也能享受到節日的驚喜。

領隊老師班特（Ms. Bent）也對這項行動表示肯定，班特說，這是她第二年帶班上小朋友前來參與活動，她覺得非常有意義， 小朋友藉著機會學習做好事，因為小朋友一向是「要」，但現在能「給」。紐約佛光中文學校校長覺麟法師不但前來為小朋友和老師加油，同時也再闢「戰場」動腦毛絨動物選配包裝。鄰近的皇后區公立麥克爾（McGoldrick Library）圖書館館長芭拉（Bala）也帶著幾份玩具到場捐贈，芭拉對於小朋友從小會想到以表支持。

「社區送暖亮光耀，花開四季行三好」 玩具募集行動今年在佛光山紐約道場、22 公立小學和紐約市議員黃敏儀法拉盛辦公室以及紐約州參議員劉醇逸貝賽辦公室等五地都設置了玩具募集箱，奧莉薇也請其他小朋友一起響應做好事，繼續捐贈全新玩具給社區裡的病童。

這次募集的全新玩具將由國際佛光會紐約協會會員代表於12月19日協助送往紐約市立醫院皇后分院（NYC Health + Hospitals/Queens）和聖瑪麗兒童醫院(St. Mary’s Healthcare System for Children)以及紐約長老會康乃爾醫院（NYP/Weill Cornell/NYPQ）病童和22公立小學弱勢家庭學童。

「社區送暖亮光耀，花開四季行三好」玩具募集行動擴大進行至12月16日。
「社區送暖亮光耀，花開四季行三好」玩具募集行動擴大進行至12月16日。

皇后區 紐約市 法拉盛 紐約州 圖書館

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