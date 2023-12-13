「社區送暖亮光耀，花開四季行三好」玩具募集行動擴大進行至12月16日。

由紐約皇后區 22 公立小學和紐約佛光中文學校發起的「社區送暖亮光耀，花開四季行三好」 (Children Helping Children-Light Up Our Community) 玩具募集行動擴大進行至12月16日。紐約皇后區22 公立小學和紐約佛光中文學校師生代表6日上午在佛光山紐約道場集合，將近50位大、小朋友分工合作，將現有募集到的500多份玩具完成年齡組分類或包裝，活動中奧莉薇（Olivia）等四位小朋友均表示希望因病住院的小朋友能收到玩具禮物同時，也能享受到節日的驚喜。

領隊老師班特（Ms. Bent）也對這項行動表示肯定，班特說，這是她第二年帶班上小朋友前來參與活動，她覺得非常有意義， 小朋友藉著機會學習做好事，因為小朋友一向是「要」，但現在能「給」。紐約佛光中文學校校長覺麟法師不但前來為小朋友和老師加油，同時也再闢「戰場」動腦毛絨動物選配包裝。鄰近的皇后區公立麥克爾（McGoldrick Library）圖書館 館長芭拉（Bala）也帶著幾份玩具到場捐贈，芭拉對於小朋友從小會想到以表支持。

「社區送暖亮光耀，花開四季行三好」 玩具募集行動今年在佛光山紐約道場、22 公立小學和紐約市 議員黃敏儀法拉盛 辦公室以及紐約州 參議員劉醇逸貝賽辦公室等五地都設置了玩具募集箱，奧莉薇也請其他小朋友一起響應做好事，繼續捐贈全新玩具給社區裡的病童。

這次募集的全新玩具將由國際佛光會紐約協會會員代表於12月19日協助送往紐約市立醫院皇后分院（NYC Health + Hospitals/Queens）和聖瑪麗兒童醫院(St. Mary’s Healthcare System for Children)以及紐約長老會康乃爾醫院（NYP/Weill Cornell/NYPQ）病童和22公立小學弱勢家庭學童。