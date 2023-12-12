七星級防疫處方 淨冠方亞馬遜全美開賣

『淨冠方』有效改善喉嚨痛、咳嗽和頭痛等症狀，經科學證實是安全有效提升免疫力的中藥方劑。

順天堂集團與台灣國立陽明交通大學傳統醫藥研究所合作研發的「淨冠方Immune Extra Prevention」產品，現已成功上架全球最大的電商 平台亞馬遜Amazon ，『淨冠方』是由順天堂與國立陽明交通大學傳統醫藥研究所暨台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區前院長許中華教授共同研發的成果。許教授參考了2003年SARS抗疫經驗，結合了連翹、黃芩、柴胡、厚朴和藿香等五種中草藥，從五大方向提供保護和淨化病毒威脅，有效改善喉嚨痛、咳嗽和頭痛等症狀，經科學證實是安全有效的中藥方劑。

『淨冠方Immune Extra Prevention』具有兩層作用，第一層建立了預防病毒入侵的安全防護網，第二層則是在病毒入侵後減弱病毒的能力。病毒變異無常，難以預測，強化自身免疫系統至關重要，以應對可能的病毒入侵。針對需要預防感染的族群，包括醫護人員、搭飛機的旅客、參加聚會和會議的人，服用『淨冠方』就像帶著一層隱形的保護屏障，提供卓越的保護，有效阻斷病毒感染及弱化並抑制新冠病毒複製的效果，研究論文已發表於著名藥學期刊《Frontiers in Pharmacology》以及學術期刊《Elsevier》上。

在『淨冠方』商品化之前，由於台灣法規限制，只能以傳統水煎藥的形式提供給民眾，但藥材跟水藥的品管難以控制，產製過程辛苦且藥量無法擴大，因此，擁有78年資歷的老品牌順天堂集團義不容辭接受了這一使命，將『淨冠方』科學化及標準化，讓更多人方便服用。考量疫情 帶動天然草藥產品的接受度雖然提高，但若產品味道太苦仍有抗拒服用的心理，以及希望能讓更多不同國家的族群都可接受並服用的考量下，順天堂集團最後將『淨冠方』製成方便且易於服用的膠囊劑型，並採用素食者都可服用且成本高出2-3倍的素食膠囊。每次服用數量不需太多，預防服用一次1-2顆，高風險服用一次3-4顆，可提前2小時服用，不僅方便攜帶且符合大眾市場的服用習慣，讓更多人能夠輕鬆享受天然中草藥提升免疫力 的好處。

在當今中西醫綜合診療風潮盛行的背景下，順天堂集團著重透過全球教育，以實證研究為基礎，積極推動中藥的臨床應用和推廣。旗下除了藥品、食品及寵物保健品，研究單位必安研究所於SCI期刊發表的中藥科學研究論文高達411篇。本次『淨冠方』成功上架美國Amazon，除了能為需要預防感染的人群提供了一個優秀的保護選擇外，也代表了台灣中藥界擁有了一個嶄新的國際市場地位。

新品優惠中，美國亞馬遜Amazon連結 : https://www.amazon.com/dp/B0CGZGW635