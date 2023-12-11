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萬華超市周年慶反饋僑胞 11/11-11/16滿額送 實質好物請把握

紐約訊
萬華超市「禮券大抽獎」，消費即可參加。1月1日24年下午2點公開抽出得獎者。
萬華超市「禮券大抽獎」，消費即可參加。1月1日24年下午2點公開抽出得獎者。

萬華超市回饋再回饋！繼日前周年慶，日前再舉辦「禮券大抽獎」，不計任何消費，人人皆可參加。凡即日起至1月1日2024年中午12點止至萬華超市消費者可獲贈抽獎券一張，購買次數越多，中獎機率越高。萬華超市並於1月1日2024年下午2點於萬華超市停車場公開抽出幸運的得獎者。幸運抽獎計有31名幸運得主，最高獎項可獨得價值$500兌換禮券。機會難逢，歡迎僑胞把握前往。

萬華超市開業至今總以時時不同的活動為廣大僑胞提供了優惠的喜悅。用行動實質的回饋顧客。近期，萬華超市再以「禮券大抽獎」活動在歲末年終之際回饋僑胞。凡即日起至1月1日2024年中午12點止至萬華超市消費者可獲贈抽獎券一張，購買次數越多，中獎機率越高。萬華超市堅持貨品嚴格把關，每日提供最新鮮質優的瓜果、蔬菜、鮮肉、生猛海產，琳瑯滿目齊全的各地南北雜貨。超市自備大型免費停車場，一站式購物環一次滿足僑胞日常生活之所需。周年期間，萬華超市準備了豐富且實用的酬賓贈品，敬邀闔府光臨。

一年來隨著萬華超市的入駐貝賽，讓原本就有著優良環境、治安良好、擁有高質量學區教育的貝賽地區更顯方便及繁華。在萬物齊漲的通膨壓力下，生活大不易的今天，萬華超市「禮券大抽獎」，以高額的兌換禮券真實且實用的為僑胞略盡綿力。沒有任何消費額度要求，讓每位進入超市的消費者皆有公平的中獎機會。獎項計有：一等獎（1名）：獨得$500購物兌換券；二等獎（2名）：各得$200購物兌換券；三等獎（3名）：各得$100購物兌換券；幸運獎（25名）：各得$20購物兌換券（辦法更換恕不另行通知，超市保留對活動最終解釋權）。

萬華超市格局方正，華人最愛的游水魚蝦，青蔬、甜果、鮮肉、生猛海鮮及貨色充裕的各國各地雜貨美食。流暢的動線規劃、一站式的購物空間設計，除提升購物時的舒適與便捷外，更能一次輕鬆滿足所有購物需求。大型免費停車場可提供60餘個停車位，下車便可直接抵達超市。前後門的進出設計，不論是開車或是歩行，皆可輕鬆進入超市。

萬華超市秉持「誠信、創新、責任」的經營理念，為提升民眾生活品質為己任，提供舒適的購物環境。萬華超市親切有禮的服務、商品新鮮、價格實惠、服務優質，規劃有生鮮區、冷凍食品區、乾貨區等，生活百貨、中西南北雜貨一應俱全、種類繁多、物美價廉；提升消費品質，一向是萬華所追求的目標。

萬華超市引進最新現代化設備，規劃出新鮮、衛生的優質購物環境，嚴選商品、提高食品安全、注重生鮮食品的把關，在商品上均採用大量進貨、統一採購，降低成本分享給消費者；店內各種蔬果天天由產地直達，鮮活海產及溫體肉品天天運送。萬華超市嚴格把關，讓顧客買得開心、吃得安心。萬華超市提供餐館、商家送貨，歡迎洽詢。

萬華超市地址：39-20 Bell Blvd, Bayside, NY 11361（Citi Bank斜對面），備大型停車場。營業時間：早上8點至晚上9點，電話：718-225-1888，傳真：718-229-1603。

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