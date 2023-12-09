神奇美容帶您體驗科技塑型 平躺放鬆進而產生運動減脂效果

Emsculpting科技塑身可以在身體不同的部位實施，雕塑完美曲線。

科技不斷給人類帶來顛覆性的福利 ，大到上太空 入海底，小到我們的生活點滴。其中，人類對於美體美容的需求與要求也隨著科技進步不斷精進，對於減脂塑型的話題，雖有些老調，但技術卻很新穎—Emsculpting, 對於非靠運動塑身卻又想擁有美體的朋友們來說真是一大福音。位於貝賽的Bodyform Pro. & Magic 神奇美容將帶您體驗真正無痛無痕新科技減脂塑形的奧妙，詳情請致電洽詢。

Emsculpting就是運用新科技讓您在平躺放鬆的狀態進而產生運動的效果。30分鐘的treatment相當於做了2000個仰臥起坐，可以在不同有需要的部位實施，例如腰部，手臂，大腿，提臀等，通常在4-6個療程後會出現顯著成效，有別於傳統的塑形方式，Emsculpting treatment完全無痛無痕卻有效而不易反彈。Bodyform Pro. & Magic在幫客戶做treatment過程中並免費提供舒適的全身按摩床墊，讓您在塑身的同時也舒展全身筋絡，享受難忘的30分鐘體驗。

除了Emsculpting科技塑身之外，Bodyform Pro. & Magic 神奇美容另有專業玻尿酸/童顏針注射，童顏針的原理是透過注射到指定部位，刺激膠原蛋白增生，填補肌膚因膠原蛋白流失而產生的凹陷問題，讓肌膚恢復彈性、膨潤，整個人看起來更年輕、有活力。該店使用經FDA 認證的上乘材質，有效去除面部細紋、法令紋、抬頭紋、眼袋、頸部紋等，保持水蜜桃般粉嫩光澤肌膚，自然無僵硬感。

Bodyform Pro. & Magic 神奇美容嚴格選用政府認證材料，價格誠信，歡迎您致電預約或免費諮詢。電話：917-687-6849

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