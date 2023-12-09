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健信醫保健康日

紐約訊
健信醫保健康日，高級副總裁Shaun Ruskin（右一）、亞裔部副總裁蒙合意（右二）與救世軍華人堂義工團隊。
健信醫保健康日，高級副總裁Shaun Ruskin（右一）、亞裔部副總裁蒙合意（右二）與救世軍華人堂義工團隊。

健信醫保健康日CenterLight PACE Health and Wellness Fair於十一月十一日(星期六)上午10時在布碌崙救世軍華人堂社區中心隆重舉行，吸引數百民眾前往。

當日適逢退伍軍人節, CenterLight健信醫保高級副總裁Shaun Ruskin首先感謝軍人保衛我們的國家作出無私奉獻。Shaun希望將社區安全及護理健康資訊傳播給華人社區，Shaun介紹PACE program是一站式全面醫療護理計劃，參加資格是55歲或以上，擁有Medicaid州醫療補助計劃(白卡)和/或Medicare聯邦醫療保險(紅藍卡)，在家中或在PACE中心接受超過120天的社區長期護理服務及居住在健信醫保服務範圍內的人士，服務地區包括: Bronx (布朗士區)、Brooklyn (布碌崙)、Manhattan (曼哈頓)、Queens (皇后區)、Staten Island (士丹頓島)、 Westchester (威徹斯特郡)、Nassau (納蘇郡)及 West Suffolk (薩福克郡的西部)。

CenterLight健信醫保亞裔部副總裁蒙合意Amy Mung特別鳴謝協辦機構，包括CAIPA亞美醫師協會，Rendr百康仁德醫生，CANA美國華裔註冊護士協會，Allstar帝國護理公司，Better Choice最佳護理公司，Dragon金世紀護理公司，Golden Touch萬有護理公司，Home Family Care愛回家護理公司，Human care仁人護理公司，JS家盛護理公司，Royal Care康怡護理公司，True Care真愛護理公司，Xincon新康護理公司，Xtreme感恩護理公司和Homeland Security Investigation國土安全調查局紐約的參與，協辦機構除了提供健康護理資訊，還派發精美小禮物。蒙護士表示非常榮幸能與上述機構一起攜手合作，提高社區人士的安全健康意識。

健康日節目非常豐富，救世軍華人堂義工團隊提供精彩的舞蹈和歌唱表演，現場還有美國華裔註冊護士協會(CANA)義工團隊聯同健信護士一起為民眾提供免費血壓檢查，解答健康護理相關的問題，健信醫保職員更為民眾提供即影即有照相服務，為大家留下美好回憶。健信醫保邀請Homeland Security Investigation國土安全調查局紐約專員教育民?關於「老年人防範詐騙意識」，內容涵蓋身份盜竊、電話詐騙和新興詐騙等主題，大家如有懷疑欺詐情況出現，請致電 HSI Tip Line 866-347-2423 或AARP - Scams 877-908-3360求助。緊急情況請立刻報警。

CenterLight健信醫保朱護士及蔡護士提供「流感疫苗」講座，講述感冒與流感的分別，以及接種疫苗的重要性。講座期間還設有問答有獎遊戲，獲得民?熱烈參與。最後幸運抽獎節目將氣氛推至高潮，協辦機構慷慨提供豐富禮物包括:名牌電器用品、購物車及名貴食品等等，健信醫保健康日於下午2時完滿結束，健信員工大派彩色氣球及健信醫保購物袋。

欲知更多資訊，歡迎致電中文專線:1-866-238-3232 (TTY 711)。辦公時間:星期一至五,上午8時至晚上8時,或瀏覽www.centerlighthealthcare.org。

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