法拉盛華祺投資地產公司最新推出專業醫務大樓歡迎各科醫生進駐租用
法拉盛華祺投資地產公司最新推出專業醫務商業社區服務大樓---友聯街41號大廈（Union 41），位於法拉盛友聯街(Union St.)41-23號，一樓是商業店面，二樓以上歡迎醫生或社區設施進駐租用，亦歡迎地產經紀合作仲介。
座落於法拉盛主幹道緬街旁的友聯街41號大廈，是一棟可用於辦公與零售的6層商業建築，周圍環繞著各式商家、大量住宅樓宇以及進出法拉盛市中心的繁忙人流。友聯街41號大廈各單位格局方正、空間寬敞、管理開銷低，讓租客最大限度地提高利潤。大廈一樓規畫作商鋪，分隔成370至2,990平方呎不等的三個單位、適合中西藥房或參茸行、眼鏡或服裝店、健身中心、美容護膚和理髮店、便利超商和咖啡餐飲店。二至六樓為社區服務空間，1,409至2,519.03平方呎，租客可根據實際需要，自由分隔成醫生診所、非營利組織、教育/幼兒機構、社區服務中心、商用辦公室和其他專業用途。
這棟全新的醫療大樓，各項設計均經細心考量打造，符合各種醫療需求，現已對外公開租賃。這座建築擁有最先進設施，是各類醫療辦公室的理想地點，從家庭診所到專業診所。大樓內的每個空間都可以定製，以適應各診所的獨特需求，確保診所患者均可在舒適和專業的環境中獲得最佳治療與護理。無論您是牙科、皮膚科還是外科醫生，租用這座位於黃金位置的大廈單位，都能令您的診所得到絕佳發展的機會。
大樓管理處指出，選擇地產第一要素是地點。該大廈所在位置極其優越，四通八達，附近有（一）長島鐵路（LONG ISLAND RAILROAD，LIRR)，15分鐘火車路程即達紐約市賓州火車站。（二）皇后區地鐵與公車的交通中樞，是7號地鐵終點站，並有10多20路公車匯流於此。如果乘坐地鐵，半小時直達城中區時報廣場。（三）30分鐘華人小巴即達曼哈頓中國城。（四）7分鐘高速公路抵達紐約拉瓜地亞國際機場、12分鐘高速公路抵達紐約甘迺迪國際機場。
除地點上的優勢外，友聯街41號大廈尚具有九大特點: （一）租客擁有24/7進出大樓的權利（二）高速電梯（三）商用級別光纖電纜（四）CCTV安保系統（五）無障礙的友善空間設計（六）節能省電太陽能建築（七）玻璃外牆，頂級採光（八）部分單位配置獨立露台（九）周圍有眾多商家、餐館和公共交通站點。
華祺投資地產公司業主介紹，法拉盛為全球最大的多元亞裔人口聚集地之一，也是紐約市第三繁華的中心商業區，同時是兩大國際機場間的重要交通樞紐。法拉盛生活機能與公共娛樂設施完善，國際酒店、超市、量販與零售店家以及著名餐廳林立，也是各國銀行及醫生、律師樓的集中地。歷經疫情肆虐，法拉盛的工作機會恢復速度為紐約市之冠。最新交易資料顯示，店家人流已超過疫情前，各項開發案持續以可見的速度往四面八方開展，顯見法拉盛充滿活力、商機無限!
在紐約市紮根30多年的華祺投資地產公司，是私人投資和開發公司，團隊成員均為一時之選的專業人士。該公司的營業宗旨在於通過將房產轉化為盈利資產來強化本地經濟。該公司並特重運用節能措施，參與創造一個可持續發展的環境。華祺投資地產公司將堅持對客戶和社區價值觀的堅定承諾。
該大樓展銷中心位於法拉盛友聯街41-23號（41-23 Union Street, Flushing, NY 11354），即租賃大廈所在地，電話： 718-461-1778，646-338-9218，電郵: [email protected]。
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