現代汽車與著名塗鴉藝術家Royyal Dog合作 展示全新2024 KONA x Art壁畫

北美現代汽車在洛杉磯 韓國城的Madang Courtyard購物中心揭幕了2024 KONA 車輛展示攤位，並展示與著名塗鴉藝術家Royyal Dog合作的壁畫。

北美現代汽車與著名塗鴉藝術家Royyal Dog合作，在洛杉磯韓國城揭幕了「KONA x Art Project」壁畫，慶祝全新現代KONA在美國市場上市。這幅壁畫代表了亞裔 族群，並藉由描繪人們在日常生活中駕駛2024現代KONA去冒險，以體現現代汽車的創意口號「It's your journey」。

「KONA x Art Project」壁畫將在洛杉磯韓國城的Madang Courtyard購物中心展出至12月10日。展出期間，民眾將有機會透過展示的車輛與壁畫親自體驗全新KONA迷人與堅固的設計，以及獨特的科技與安全功能。

北美現代汽車體驗行銷總監Erik Thomas表示：「我們很高興能與Royyal Dog在這個項目攜手合作。透過這幅壁畫，我們很自豪地藉由創造力和藝術來慶祝亞裔族群以及全新KONA。對於現代汽車來說，講述最吸引人故事的不僅僅是我們的車輛，還有我們的客戶及他們的旅程。」

與現代汽車合作的藝術家「Royyal Dog」以鮮豔的色彩和韓國書法寫實地描繪出身穿韓國傳統服裝且不同種族背景的人們而獲得全世界的廣泛關注。Royyal Dog以令人驚嘆的人物肖像與塗鴉元素結合而聞名。

Royyal Dog表示：「我幾年前在韓國跟現代汽車合作過一個KONA項目，很榮幸現在能在美國與現代再次合作，代表亞裔族群。塗鴉藝術最大的吸引力在於它能成為人們日常生活的一部分。不用去畫廊就可以輕鬆邂逅藝術品具有巨大的魅力。我相信這與現代汽車It's your journey的理念不謀而合。」

北美現代汽車專注於「人類進步」以及智能代步解決方案。現代汽車為美國的消費者提供了滿載高科技功能的汽車、休旅 車，以及電動車 陣容。2022年，現代的830家經銷商在美國總共銷售了將近七十二萬四千輛車，其中將近半數皆在現代汽車阿拉巴馬製造廠製造。請至www.Hyundai News.com以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部查詢更多相關信息。

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