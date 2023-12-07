謹防節日季血壓爆錶 五個要點要注意

紐約百康仁德醫生集團的內科醫生林慧娟（Wai-Kuen Lam, MD）

隨著節日季的到來，大家的聚會應酬也逐漸增多。不少民眾不僅「每逢佳節胖三斤」，原本控制不錯的血壓也一路飆升，甚至需要入院治療。

紐約百康仁德醫生集團的內科醫生林慧娟（Wai-Kuen Lam, MD）指出，每年節日季過後，身體不適的高血壓 患者就明顯增多。這些患者的體重和血壓都有所增長，還會伴有胸悶氣短、腿部腫脹等症狀，嚴重的患者甚至會因心臟衰竭而住院。

這些高血壓並發症的出現，往往與節假日的放縱飲食有關。患者在聚餐和外食時，容易攝入過多鹽分。高濃度的鈉在體內堆積後，使身體水分難以排除，不僅血壓升高，心臟、腎臟等器官的負荷也都會增加。此外，民眾在節假日中也容易飲酒過度、沒有時間鍛煉、作息紊亂、熬夜，並且放鬆對血壓的監測，這些都對控制高血壓非常不利。

林慧娟醫生表示，如果高血壓長期得不到控制，可能會引發心臟、肺部、腦部、腎臟等各器官疾病，包括心臟衰竭、肺積水及其引發的呼吸短促和困難、中風 （包括腦動脈阻塞和腦出血），以及腎衰竭等嚴重後果。因此，高血壓病人必須從使用藥物和改善生活習慣這兩方面雙管齊下，嚴格控制好血壓。

林慧娟醫生建議，高血壓患者應該注意以下5個方面：

1. 控制體重，將BMI指數，也就是體重（千克）除以身高（米）的平方所得結果控制在18到25之間；

2. 將每天攝入的鹽分控制在2克以下。可以適當使用香辛料，維持餐點的風味。

3. 適當補充含鉀食物，如香蕉、莓果、番茄的蔬果；

4. 每天進行15分鐘，或每隔一天進行30分鐘的鍛煉。

5. 患者應每天自測血壓，並記錄下來，便於醫生追蹤血壓變化趨勢。

林慧娟醫生目前在百康仁德旗下診所看診，地址：法拉盛 楓葉大道（Maple Ave）136-30號2L室，電話：（718）888-9202，林慧娟醫生可說國、粵語。