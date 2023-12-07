海豚游泳培訓中心與國際泳術接軌

曾擔任六屆美國奧運隊總教練 Mark Schubert與海豚總教練Tiffany葉在講座合影。

為了游泳訓練課程和方法與國際接軌，海豚游泳培訓中心總教練Tiffany葉經常出席美國或世界性泳界盛會，學習當前世界先進泳術，並以此培訓海豚的教練和學生。今年十月總教練Tiffany參加了「國際游泳名人堂舉辦的教練講座」。出席的有多位美國泳隊總教練和奧運 選手包括：曾擔任六屆美國奧運隊總教練 Mark Schubert；前美國奧運隊總教練、擁有23枚奧運金牌選手Michael Phelps 的教練Bob Bowman；美國奧運隊及世界錦標賽教練 Dave Salo；曾參加五屆奧運、擁有4金4銀4銅的著名奧運選手 Dara Torres。總教練Tiffany說這講座讓她收獲甚為豐富。

經由海豚游泳培訓中心訓練出來的多位學員，在紐約市 和長島 各校泳隊中表現優異，在全紐約高中游泳比賽(PSAL championship )中取得驕人成績。學員們分別在史蒂文生高中、布碌崙 科技高中及布朗斯科技高中泳隊中，為奪標立下汗馬功勞。在長島各區高中游泳錦標賽（County Championship）中，也表現出色。

海豚擁有100多位耐心熱誠、質素優良的教練陣容，各級學員在正確掌握指定技能後可獲頒發各級游泳畢業證書。該中心採小班制、嚴格按照課程進度教學，每位教練細心指導不超過4位學生，所以學員可在最短時間內輕易地掌握泳術。教學全部在室內泳池進行，水溫保持在華氏80至85度，故全年均可授課。20多年來，曾有數萬位學生在海豚游泳培訓中心訓練下掌握游泳技能。

海豚總教練Tiffany葉為美國專業游泳協會 (ASCA)執照教練，擁有30年驕人的教學經驗。她是美國紅十字會執照教練主考官、前美東大學游泳冠軍、全美國游泳學校協會 (USSSA) 會員、世界游泳專業教練協會 (WSCA) 會員及美國紅十字會成員。Tiffany是美國或世界性泳界盛會出席者或主講者之一，向來對推動華裔打入美國運動界主流不遺餘力。

海豚的籃球班和空手道班廣受好評，該中心不僅游泳班享有盛譽，籃球班和空手道班亦由名師主持，擁有20多年的豐富教學經驗，帶領學員們對課程產生濃厚興趣，提升運動技能，成果卓越。

冬季課程1月6日起在法拉盛 、布碌崙和長島區開學。查詢電郵：[email protected] , 電話：(718)359-7743，網站：www.dolphinswimming.com。