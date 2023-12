「陳慧琳Season 2演唱會」 聖誕節金神大賭場與您真心相見

陳慧琳演唱會宣傳海報的造型,盡顯皇者風範。

今年的聖誕節 ,香港 歌壇天后陳慧琳 (Kelly Chen)將她的「陳慧琳Season 2演唱會」帶到金神大賭場演出,這是她的第7次世界巡迴演唱會,亦是自2016年後再次開演唱會,受到世界各地歌迷的期待。金神聖誕節演唱會時間是12月23日,星期六深夜1時,只唱一場。

陳慧琳今年狀態佳,表現出再次投入音樂歌唱事業的企圖心,先後推出《風眼》、《我的親人》、《談情的價值》及《烈愛成灰》4首單曲,與Sing Sing Rabbit推出粵語版及日文版新曲《The day when we fall in love》,再次進軍日本市場。

對於今次演唱會的製作,陳慧琳高度講究,除宣傳海報吸睛,演唱會的金鑽製作班底亦足見誠意,包括御用音樂總監Mark Lui及舞蹈總監Sunny Wong這合作無間的陣容。這次演唱會以「Season 2」命名,其實是壓軸登場的全新單曲《Season 2》的歌名,此曲由名填詞人黃偉文創作,意味著陳慧琳再次投入音樂事業。Kelly表示:「認識我的歌迷都是因為我的快歌,今次每個環節都有快歌,想有大家熟識的快歌、有歌迷想聽的歌,真的好難選擇」

Kelly對於今次演唱會的製作也高度講究,單單是宣傳海報的造型,Kelly一襲艷麗超高衩長裙,配以特別由外國訂製的皇冠登場,盡顯皇者風範之餘,也將她Fit到漏的身形表露無遺,但美麗背後卻辛苦了Kelly,她說:「這件金色外衫不是用布,是一些類似塑膠、陶瓷的物體,好硬,似一個雕塑,後面就好像綁鞋繩要索實!照相時好難呼吸。」

陳慧琳為Season 2演唱會特別精心準備了許多大家耳熟能詳的歌曲,是她各個時期的代表性作品,包括:《ASK》,《都是你的錯》,《開始》,《三秒鐘》,《愛你愛的》,《醉迷情人》,《懦弱》,《我的親人》,《數到三就不哭》,《伶仃》,《談情的價值》,《花花宇宙》,《烈愛成灰》,《北極雪》,《紀念日》,《愛情來了》,《大日子》,《誰願放手》,《風眼》,《風花雪》,《一切很美只因有你》,《最佳位置》,《最愛演唱會》,《記事本》,《戀愛情色》,《花花宇宙》,《不如跳舞》,《對你太在乎》等等。

「陳慧琳Season 2演唱會」康州金神大賭場站的製作單位是環球娛樂,票價:VIP $288 / $258 / $208 / $148,網上售票:www.iemshowplace.com,查詢電話:718-888-3113。環球娛樂法拉盛 電話:718-888-3113,布碌崙 電話:718-437-7717。波士頓 售票處尼倫電器行:617-938-8883,易通娛樂:617-786-7981。

金神賭場貴賓請與賭場亞洲市場部聯絡:877-999-9977,金神中文網站:www.mohegansun.com/888。