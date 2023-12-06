「陳慧琳Season 2演唱會」 聖誕節金神大賭場與您真心相見

陳慧琳演唱會宣傳海報的造型，盡顯皇者風範。

今年的聖誕節 ，香港 歌壇天后陳慧琳 (Kelly Chen)將她的「陳慧琳Season 2演唱會」帶到金神大賭場演出，這是她的第7次世界巡迴演唱會，亦是自2016年後再次開演唱會，受到世界各地歌迷的期待。金神聖誕節演唱會時間是12月23日，星期六深夜1時，只唱一場。

陳慧琳今年狀態佳，表現出再次投入音樂歌唱事業的企圖心，先後推出《風眼》、《我的親人》、《談情的價值》及《烈愛成灰》4首單曲，與Sing Sing Rabbit推出粵語版及日文版新曲《The day when we fall in love》，再次進軍日本市場。

對於今次演唱會的製作，陳慧琳高度講究，除宣傳海報吸睛，演唱會的金鑽製作班底亦足見誠意，包括御用音樂總監Mark Lui及舞蹈總監Sunny Wong這合作無間的陣容。這次演唱會以「Season 2」命名，其實是壓軸登場的全新單曲《Season 2》的歌名，此曲由名填詞人黃偉文創作，意味著陳慧琳再次投入音樂事業。Kelly表示：「認識我的歌迷都是因為我的快歌，今次每個環節都有快歌，想有大家熟識的快歌、有歌迷想聽的歌，真的好難選擇」

Kelly對於今次演唱會的製作也高度講究，單單是宣傳海報的造型，Kelly一襲艷麗超高衩長裙，配以特別由外國訂製的皇冠登場，盡顯皇者風範之餘，也將她Fit到漏的身形表露無遺，但美麗背後卻辛苦了Kelly，她說：「這件金色外衫不是用布，是一些類似塑膠、陶瓷的物體，好硬，似一個雕塑，後面就好像綁鞋繩要索實！照相時好難呼吸。」

陳慧琳為Season 2演唱會特別精心準備了許多大家耳熟能詳的歌曲，是她各個時期的代表性作品，包括：《ASK》，《都是你的錯》，《開始》，《三秒鐘》，《愛你愛的》，《醉迷情人》，《懦弱》，《我的親人》，《數到三就不哭》，《伶仃》，《談情的價值》，《花花宇宙》，《烈愛成灰》，《北極雪》，《紀念日》，《愛情來了》，《大日子》，《誰願放手》，《風眼》，《風花雪》，《一切很美只因有你》，《最佳位置》，《最愛演唱會》，《記事本》，《戀愛情色》，《花花宇宙》，《不如跳舞》，《對你太在乎》等等。

「陳慧琳Season 2演唱會」康州金神大賭場站的製作單位是環球娛樂，票價：VIP $288 / $258 / $208 / $148，網上售票：www.iemshowplace.com，查詢電話：718-888-3113。環球娛樂法拉盛 電話：718-888-3113，布碌崙 電話：718-437-7717。波士頓 售票處尼倫電器行：617-938-8883，易通娛樂：617-786-7981。

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