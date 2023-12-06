按摩店保險如何正確選擇才能物美價廉

在美國，按摩店業務日益繁榮，但與之伴隨而來的風險也在增加。為了確保業主和從業人員能夠在工作中享有全面的保障，文勝保險 事務所提供了以下三種常用的按摩店保險，助您正確選擇並確保物美價廉。

(一) 商業責任險（General Liability Insurance） - 保護店主面臨法律訴訟時商業責任險是店主的首選，能夠在顧客在店內發生意外傷害時提供理賠。無論是店內發生的事故還是店外門口的問題，都在保障之列。這項保險為店主提供地理性保障，即使是因員工操作失誤導致的問題也得到覆蓋。

(二) 職業責任險（Professional Liability Insurance）- 保護按摩師的失誤

按摩師專用的職業責任險能夠在按摩治療過程中客戶受傷時提供理賠。這種保險的獨特之處在於其流動性，即使按摩師更換工作地點，保險仍然保障從業人員。注意，按摩師職業險主要涵蓋無意的操作失誤，而故意的傷害是不得理賠的。

(三) 勞工 保險&傷殘保險（Worker's Comp& Disability insurance ） - 保護員工受傷時

勞工保險是為員工提供的保險，只有在工作中受傷或患病時才能獲得理賠。這項保險的特點在於即使是員工的操作失誤，仍然能夠得到賠償。在員工死亡的情況下，勞工保險也提供理賠金給家屬。

注意事項和購買建議

確保購買職業責任險時理解保單中的除外責任，例如按摩以外的治療方法，以免發生糾紛時無法獲得理賠。

務必在經營的州購買勞工保險，因為大多數州規定公司除非只有老闆一個人，否則必須購買勞工險。

請注意，各州規定有購買勞工險的義務

哪些州必須買勞工險? 在美國大部分州規定，除非這個公司只有老闆一個人，否則必須要買勞工險！這些州包括：阿拉斯加，亞利桑那，加州，科羅拉多州，康州，特拉華州，華盛頓特區，夏威夷，愛達荷州，伊利諾州，印第安那州，愛荷華州，肯塔基州，路易士安娜州，緬因州，馬裡蘭，密歇根，明尼蘇達，內布拉斯加州 ，內華達州，新罕布希爾州，新澤西州 ，紐約州，北達寇塔州，俄亥俄州，奧克拉荷馬州，俄勒岡州，濱州，羅德島（個體戶公司除外），南達寇塔州，德州，猶他州，佛蒙特州，華盛頓州，西維吉尼亞州 ，懷俄明州，麻州。

文勝保險事務所 718-568-8886提供免費審閱保單，免費估價及諮詢。（通國語、福州話、廣東話、英文），網站：www.oneprimeinsure.com，地址：法拉盛136-20 38TH AVE 3F（飛躍皇后大樓）Flushing, NY「文勝保險」公司，由註冊保險師Vincent林先生親自主理。