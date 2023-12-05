法拉盛銀行深耕社區 布碌崙班森賀分行新張

法拉盛銀行班森賀分行日前新張，紐約州參議員曲怡文、社區及各商界領袖共同慶祝剪綵。

紐約州 尤寧代爾– 2023 年11 月29 日– 法拉盛 銀行（「銀行」）母公司控股公司法拉盛金融公司（「公司」）（NASDAQ：FFIC）在位於布碌崙班森賀21街8616 的新分行日前舉行了剪綵儀式。紐約州參議員曲怡文、美籍華人 規劃委員會、美籍華人社會服務中心的高階主管以及當地社區和商界領袖出席了這場活動。在儀式上，該銀行行長兼執行長 John R. Buran 向美籍華人規劃委員會贈送了一張支票，用於支持當地社區的一系列特別活動。

John R. Buran 表示：「我們很高興成為這個充滿活力和多元化社區的一部分。我們的多語言分支機構工作人員可以為客戶提供語言支援。他們一直忙於發展新的關係並向這個市場內的居民和企業介紹自己。我們很高興繼續支持華裔美國人規劃委員會，並期待在來年與他們合作開展許多基於社區的舉措。

法拉盛金融公司（納斯達克代碼：FFIC）是法拉盛銀行?的控股公司，法拉盛銀行是一家由FDIC 承保的紐約州特許商業銀行，在皇后區、布魯克林、曼哈頓和長島設有銀行辦事處。自 1929 年以來，該銀行一直與家庭、企業主和社區建立關係。如今，它提供與大型商業銀行相關的產品、服務和便利，包括全套存款、貸款 、設備融資和現金管理服務。為客戶提供個人化的關注以及能夠使用這些多元文化市場中流行的語言進行交流的銀行家是該銀行的獨特之處。作為平等住房貸款機構和房地產 貸款領域的領導者，該銀行經驗豐富的貸款團隊為紐約市大都會區內外的房地產所有者和物業經理創建抵押貸款解決方案。該銀行還透過其線上銀行部門的 iGObanking®和 BankPurely®品牌與全國消費者建立關係。

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