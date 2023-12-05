我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

有人在家發射信號槍…維州阿靈頓郡房子猛烈爆炸

華州溫哥華市槍案5死 兇手槍殺妻女等人後自殺

馬艷青女西醫內科專科擴大喬遷 並提醒冬季注意帶狀皰疹預防及治療

紐約訊
移民局指定移民體檢醫生的內科專科馬艷青女西醫，接受各種保險，無保險者優惠。
移民局指定移民體檢醫生的內科專科馬艷青女西醫，接受各種保險，無保險者優惠。

專精內科全科的馬艷青女西醫，學經歷豐富，多年來提供華裔全方位的內科與家庭科醫師的服務。日前，馬醫生為了提供病患好的醫療服務，喬遷至法盛MAPL街上全新診所，提供更安全舒適的醫療服務。專業細心的馬醫師，在每年季節交替之際，有鑑患帶狀皰疹而上門求診的病人頓時增多，再三提醒各界要加強對帶狀皰疹的預防及治療。

馬艷青女西醫Yanqing Ma. MD, PhD, 學經歷豐富，專精內科全科，擅長於高血壓，糖尿病，高膽固醇，花粉過敏，哮喘，貧血，肝炎，胃腸病，關節炎，尿道炎，皮膚病，性病，骨質疏鬆，破傷風，帶狀皰疹等。診所配備全套心肺功能檢查、胃菌檢查及各種實驗室檢查及各種預防針注射，各類體檢，是移民局指定移民體檢醫生。馬醫生表示，近年來，帶狀皰疹的病患年齡層有斷下降的趨勢，除了年齡、天氣交替等自然因素之外，心裡的壓力增加亦免疫力下降的關鍵。馬醫生進一步說明： 帶狀皰疹是由水痘帶狀皰疹病毒引起的急性炎症性皮膚病。其特徵為簇集性水皰沿身體一側周圍神經呈帶狀分佈，伴有顯著的神經痛及局部淋巴結腫大。在美國每3人就有1人一生中會得此病。所以注意帶狀皰疹預防及治療，是對自己和家人都重要的保健必要知識。

神經痛為帶狀皰疹的一大特點，疼痛性質呈持續性燒灼痛或針刺樣劇烈疼痛。病毒感染後以潛伏形式長期存在於神經節細胞中，當抵抗力降低時病毒從一個或數個神經節沿相應的周圍神經到達皮膚，引起復發感染，即帶狀皰疹。患發水痘後能再發帶狀皰疹，帶狀皰疹一般患病後2-4周痊癒，但可以發生嚴重併發症，如皰疹局部破損後可能併發細菌感染。若帶狀皰疹病損發生於特殊部位，例如眼部，則可能導致嚴重後果。倘若繼發細菌性感染後，可引起全眼球炎，甚至腦膜炎；病後出現視力下降、失明、面癱等後遺症。由於老年人對VZV的細胞介導免疫反應表現為選擇性並漸降低，因此老年人帶狀皰疹的發病率、嚴重程度及併發症都較高。目前帶狀皰疹可以由帶狀皰疹疫苗來預防。美國疾病和控制中心(CDC)建議60歲以上的成年人接受1劑帶狀皰疹疫苗，以幫助預防疾病及其潛在的破壞性的併發症，包括皰疹後神經痛。現在幾乎所有保險公司都承擔60歲以上帶狀皰疹疫苗。部分保險公司承擔50-60歲成年人疫苗。

馬醫生日前擴大服務僑界，特喬遷至法盛全新的醫療大樓136-20 Maple Ave Suite 203, Queens, NY 11355 ，開診時間為每日上午9時至下午5時，週日需預約，接受多種保險，無保險者優惠。電話：718-886-7998。

保險 疫苗 併發症 移民局 高血壓

上一則

鑽州法空子 跨州販槍兜售 全美起訴逾200人

下一則

公校市長控制體制 教育廳聽證會將評估

熱門新聞

紐約皇后區於3(今)日早上發生一家庭悲劇，警方稱一名男子在一處住宅內持刀傷人，導致四人死亡，其中包括兩名兒童，並在隨後襲擊了兩名警察，該嫌犯最終被其中一名警官擊斃。(Citizen截圖)

「堂兄殺人了」紐約皇后區家庭悲劇 5死…2警察被砍傷

2023-12-03 11:08
皇后區地區檢察辦公室日前透露法拉盛三歲男童被撞案件的細節，肇事司機戈梅茲(Kevin Gomez)沒有駕照，有超速行駛的前科，還有一連串的車禍記錄。圖為陳Quintas。(金兌錫辦公室提供)

紐約3歲華童被撞亡 20歲司機竟無駕照 還有大量黑歷史

2023-12-03 14:32
全美最貴百大地址，紐約市占八席。除曼哈頓外，皇后區和布碌崙也有社區上榜。(記者許君達／攝影)

全美房價最貴百大郵區 紐約華埠上榜 長島2地躋身前十

2023-11-28 15:52
隨著網購蓬勃發展，在黑色星期五之外，愈來愈多消費者把眼光放在「網購星期一」。(記者邢易霖／攝影)

網購星期一來了 折扣力度大

2023-11-27 10:07
布碌崙8大道發生蒙面匪徒闖入民宅案件。(取自Citizen)

紐約布碌崙8大道 驚傳十餘蒙面匪強闖民宅搶劫

2023-12-04 15:23
紐約州數萬駕車人或因缺乏視力檢測，面臨駕照暫停。(記者劉梓祁／攝影)

紐約州駕駛未交視力證明 12/1起駕照恐被吊銷

2023-11-30 06:33

超人氣

更多 >
這家超市的牛肉 為何比別家便宜？

這家超市的牛肉 為何比別家便宜？
4生肖大雪至年底財運爆發：屬蛇收入超出預期 這生肖霉運掰

4生肖大雪至年底財運爆發：屬蛇收入超出預期 這生肖霉運掰
不需削皮器 大量馬鈴薯去皮有個簡單法子

不需削皮器 大量馬鈴薯去皮有個簡單法子
周庭爆「參觀深圳、寫感謝信」換護照 對港府投震撼彈

周庭爆「參觀深圳、寫感謝信」換護照 對港府投震撼彈
住免費、不繳稅…無證移民炫耀非法工作收入 影片惹議

住免費、不繳稅…無證移民炫耀非法工作收入 影片惹議