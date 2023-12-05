麥當勞全新創作McNugget小夥伴 為粉絲提供經典新體驗

不管時間過了多久，麥當勞的粉絲們永遠不會忘記打開Happy Meal（開心樂園套餐/快樂兒童餐）那一剎那所感受到的驚喜。

不管時間過了多久，麥當勞 的粉絲們永遠不會忘記打開Happy Meal（開心樂園套餐/快樂兒童餐）那一剎那所感受到的驚喜。我們去年推出了Cactus Plant Flea Market Box（仙人掌跳蚤市場餐盒），為已經長大成人的麥當勞粉絲們提供了一個再現那一剎那興奮和刺激的機會。如今，在眼光獨到的藝術家和一些非常特別的小夥伴們的幫助下，我們再次點燃粉絲們回味無窮的喜悅。

隆重推出：Kerwin Frost餐盒─這是與身為藝術家同時也是麥當勞終身粉絲的Kerwin Frost在全球的一次獨特聯手合作，將於12月11日起在全美及世界各地精選市場隆重閃亮登場。

Kerwin Frost餐盒內容可從10片黃金炸雞塊（Chicken McNuggets）或巨無霸/大麥克（Big Mac）任選其一，還有舉世聞名的薯條（World Famous Fries），一杯碳酸飲料和McNugget小夥伴珍藏品 – 在歷經四分之一個世紀後首度在真實生活中露面。 但是這一次，是與Kerwin Frost聯手設計。

在紐約哈萊姆區/哈林區長大的Kerwin發現他的McNugget小夥伴珍藏品是激發創作靈感的泉源。所以，麥當勞重新推出小夥伴珍藏品並且通過這些小夥伴珍藏品把粉絲們介紹到「Frost Way」這個人人都可以開開心心做自己的地方是再恰當不過了。小夥伴們這種通過以衣著混搭而達到完美的設計靈感來自Kerwin的童年經歷和信念，那就是每個人都應該可以自由地自我表達。

「通過去年推出的仙人掌跳蚤市場餐盒，我們讓任何年齡的麥當勞粉絲們重溫打開開心樂園套餐/快樂兒童餐驚喜刹那的童年喜悅，美國麥當勞首席市場營銷和顧客體驗長Tariq Hassan表示。「粉絲們告訴我們他們希望再次體驗兒時的經典回憶，所以我們以雀躍的心情與 Kerwin攜手合作，讓他通過重新創造的麥當勞小夥伴，令童年時期的麥當勞回憶重生，也讓粉絲沉浸在Frost Way的世界裏。」

於1988年搭配開心樂園套餐/快樂兒童餐限時推出的McNugget小夥伴共有10種不同的McNugget小夥伴珍藏。他們以各式各樣的搞怪冒險，與別不同的個性，無限的想像力，和可更換搭配的服裝出名。

「我自孩童時期就一直熱愛麥當勞。甚至在學校拍照的日子都帶著我自己的麥當勞叔叔玩偶上學，我的夢想就是收藏所有的McNugget小夥伴，Kerwin Frost說。「現在我竟然能推出自己設計的小夥伴組合，每一位小夥伴代表的都是自我表達的不同層面--它是虛幻般的，簡直是美夢成真。麥當勞從第一天起就是我最棒的夥伴，他們徹底放手讓我自由創作。我希望Kerwin Frost餐盒能提醒大家不斷磨練自己的創造力，不要害怕向世界展現真正的自我。」

粉絲還可以通過麥當勞 x Kerwin Frost的量身訂製產品展示自己的風格，這些產品包括以McNugget小夥伴珍藏為主題的各式產品，以及Kerwin本人收藏的偶像級經典款式。此外麥當勞 x Kerwin Frost也首次推出Fry Guy Shoes全新鞋款（就像Kerwin Frost McNugget小夥伴穿的一樣）。請自12月11日起登入kerwinfrost.com網頁查看限量產品系列，售完為止。

通過與Harlem Arts Alliance（HAA）合作，Kerwin Frost餐盒也提升了藝術家們並在當地社區擴大他們作品的影響力。Harlem Arts Alliance（HAA）是一家總部設在紐約的非營利組織，它在初出茅廬以及成就斐然的藝術家們的生活中都發揮著舉足輕重的作用，Frost專屬計劃產品線的部分收入將用於支援HAA，以幫助激發創作靈感，激勵在哈萊姆區/哈林區成長的年輕人自我表達，因為Kerwin的創作之路正是在這裏起步。

Kerwin Frost是一位來自哈萊姆區/哈林區的藝術家，以其在時裝和音樂界的作品廣為人知。他是一位創意總監，唱片騎師，街頭時尚偶像人物以及其本人系列訪談節目的主持人。他也是麥當勞的終身粉絲並與該品牌攜手合作，賦予Kerwin Frost餐盒新的生命。

請自12月11日起在參與活動的麥當勞餐廳選購Kerwin Frost餐盒，售完為止，感受一下哪一位McNugget小夥伴最能引起您的共鳴。畢竟，我們每個人心中都有一個McNugget小夥伴。