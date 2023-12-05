報稅季就快到來 提前為2023年聯邦稅表做準備

隨著全國報稅 季的迅速臨近，國稅局 提醒納稅人們現在可以採取重要步驟為順利提交2023年聯邦稅表 做好準備。這是國稅局"做好準備"特別提示系列的第一篇，旨在幫助納稅人為2024年初即將到來的報稅季做好準備。

線上帳戶提供便捷服務

納稅人可在IRS .gov/account創建或訪問其線上帳戶，通過該帳戶，納稅人可以查看最近提交的稅表資料、獲取帳戶謄本、簽署授權書和稅務資訊授權書，以及以電子方式接收通知。此外，納稅人還可以查看、創建或更改付款計畫，按年份查看欠款金額。

整理稅務記錄，收集所需檔

整理稅務記錄能夠使納稅人更輕鬆地準備一份完整且準確的稅表。納稅人應在提交稅表之前收集《表格W-2，工資和稅務報表》、《表格1099-MISC，雜項資訊》和其它收入檔。不要忘記將地址變更通知國稅局，並確保儘快將任何法定姓名變更通知社會安全局。

及時調整預扣稅

納稅人可通過預扣稅估算器在IRS.gov上確定正確的稅款預扣額度，尤其對於有生活變化或從事多份工作的人來說。納稅人如需更改聯邦預扣稅，應迅速採取行動，儘管今年只剩下幾個發薪期。薪資系統需要時間進行預扣稅的變更。

經轉帳直接存款加速退稅

經轉帳直接存款是獲得退稅最快、最安全的方式。納稅人可以使用經轉帳直接存款將退稅直接存入銀行帳戶、銀行應用程式和可充值借記卡，但需要提供與帳戶相關的金融機構識別號碼和帳戶資訊。

註冊志願者服務免費報稅

國稅局正在尋找有興趣成為認證志願者的人，加入免費報稅服務（VITA）和老年人稅務輔導（TCE）專案，幫助符合條件的納稅人免費報稅。註冊後，志願者將收到有關參加線上入職培訓的資訊。

將IRS.gov資源和線上工具添加書簽

IRS.gov是納稅人的首選網站，這裡提供了線上工具幫助報稅和繳稅、追蹤退稅，以及解答稅務問題，易於使用且全天候可用。

選擇稅務專業人士的提示

最後，選擇合適的代報稅人至關重要，納稅人可查看聯邦代報稅人國稅局名錄以確保其有證書和資質。這有助於規避不道德的"幽靈"代報稅人，確保納稅人資訊的安全。