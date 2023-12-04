國家稅收安全意識週 企業應採取措施防止數據丟失和欺詐

國稅局 呼籲企業應提高對數據安全的警覺性，減少數據洩露和詐騙風險。根據峰會夥伴的聲明，企業在當前數據密集的業務環境中面臨著越來越多的安全挑戰。數據的流通和存儲變得更加複雜，這也使得詐騙分子有更多的機會進行攻擊。

峰會夥伴提到的一些措施包括：

1. 強化數據加密技術：企業應該確保在傳輸和存儲過程中使用強大的數據加密技術，以防止第三方未經授權的訪問。

2. 規範員工訪問權限：確保員工僅能夠訪問他們工作所需的數據，限制對機密信息的訪問權限，並定期審查這些權限。

3. 實施多因素驗證：儘管密碼仍然是安全的一環，但多因素驗證可以提供額外的保障，確保僅有授權人員能夠訪問重要數據。

4. 定期執行安全漏洞測試：企業應該定期進行安全漏洞測試，以確保其系統和數據存儲是安全的。

5. 提供數據安全培訓：教育員工有關安全最佳實踐，讓他們了解社交工程攻擊和其他詐騙手法，並知道如何防範。

這一呼籲強調了企業在當今高風險的數字環境中應該采取的主動步驟。峰會夥伴指出，預防勝於治療，因此企業應該提前部署安全措施，而不是等到發生數據丟失或詐騙事件後再進行應對。最後，他們強調了合作的重要性，特別是與相關機構和組織共享信息，以提高整個行業的數據安全水平。IRS 鼓勵所有企業參與這一重要的安全意識週，以確保其在未來數據安全挑戰中能夠應對自如。