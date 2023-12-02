「在美訴訟應該知道的事」 沈淨律師經驗豐富 提供專業法律服務

彼之法律事務日前在法拉盛 隆重開業，律師樓由執照律師沈淨主持。該律師樓專精: 商業法律，合同法律，美國移民法，美國僱傭法律和勞動法及紐約州 的訴訟法律。律師親切誠懇，歡迎僑胞有相關法律服務致電預約。

沈律師是彼之法律事務所的發起人，持有紐約州律師執照。她曾經在中國農業大學擔任法律講師，在北京 創天律師事務所兼職律師，擁有中美兩國碩士學位。專業範圍包括她代表紐約市 政府的多個部門在市和州的民事法庭出庭，也參加在聯邦法庭的僱傭法訴訟。沈律師還是基督徒律師協會的會員，經常在芝加哥和紐約當地社區和教會參加慈善法律服務及法律援助活動。

訴訟是件大事，傳票 送達是訴訟勝訴的開局，特別是在美國。保證對方知道發生了訴訟，傳票送達不充分可能導致您的實體權利不能得到保護，可能導致起訴法院喪失管轄權，沒有權力審理此案。

為預防被告以躲避傳票來逃避責任，其有效的替代方式是當面送達。以紐約為例，可以用“Nail and Mail” 「釘上+郵寄」 的送達方式，包括兩個步驟，第一步檔送至被告的工作場所或住所未成功，比如沒人或僅是同住人而非本人。可將其傳票檔交給其同住的成年人，或貼在門上或其他顯著的地方後離開，第一步完成後送達並沒有結束； 第二步，需在幾天內寄送一份副本到個人的最後已知地址。兩個步驟都要進行並完成，便是一個有效的送達。若被告是企業公司，其替代的送達方式則是送交該公司註冊的代理，法律上認可的代理就是州務卿辦公室， 也有公司選擇註冊代理為送達接受人。其他替代方案還有公告，召喚令 等法官批准等，但需要證明其他方式不能奏效。

原告是自己送傳票視為無效的送達，這是一個基本常識。雇傭員警去送傳票則有一種震撼威懾效果但並非必需。最常見的是由專業送達公司去做。找18歲以上的親戚朋友去送達是最省錢的方式，然後製作公證的證詞描述送達過程以符合法律要求。特殊的案件常有特定的送達時限的要求，請特別注意。

若您是被告，首先， 您的訴訟策略應當尋找對方傳票和訴狀送達的缺陷來達到抗辯的目的。這個方面的抗辯是有力的，甚至可以對抗實體權利，比如，被告申辯說，我沒有被充分有效地送達，我一直蒙在鼓裡，導致沒有機會陳述辯解，所以這個賠償判決是沒有經過公平正當程式的，應該撤銷。 特別是在缺席審理的案件裡， 沒有收到傳票是最有效的抗辯。被告的抗辯方式還可以送達不充分，許多送達過程的細節常可提供抗辯的線索，比如，替代送達方式裡要求送到或寄到被告最後已知的住宿位址，但是實際上，這個位址並不是真正的住宿地址，被告已經搬家了，或為了照顧父母，雖然沒有搬家，但是實際上很長時間不住在原地址了。再比如，傳票送達描述說，敲門後出來一個女性，白色人種，聲稱是被告的同住房客，認識被告..等等，但被告抗辯並舉證證明無此房客的存在，或過去一年沒有此人在這個住址居住過。這些都可能成為送達不充分的有效的抗辯。

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