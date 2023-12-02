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「2024健保論壇」法拉盛今日登場 免費入場

紐約訊
2024健保論壇於今日登場，在法拉盛喜來登二樓，免費入場，歡迎現場參加。
2024健保論壇於今日登場，在法拉盛喜來登二樓，免費入場，歡迎現場參加。

為了讓讀者更好地瞭解2024年的健保選擇以及公共健康保險計劃參保者的變化，世界日報與紐約州健保市場合作，將於12月02日（週六）在法拉盛喜來登酒店2樓宴會廳舉辦「2024健保論壇」。本活動亦獲得亞美醫師協會和百康仁德的贊助，將邀請專家、政府代表和社區醫療單位現場解析最新的健保變化、保險續保注意事項、聯邦紅藍卡計畫解析以及身體健康相關議題，為民眾解答疑惑。活動內容豐富多元，包括免費健康篩檢、攤位諮詢服務，還有豐富的幸運大抽獎環節，歡迎民眾報名參加。

來自紐約州健保市場的陳敏敏（Min Min Chen）將現場演講「確保您的保險持續有效：紐約州健保市場」，為民眾提供對於參與醫療補助、兒童健康計畫和基本計畫的紐約居民所發生的重要變化的深入見解。此外，為加強紐約市民對移民權利與福利的認識，世界日報還邀請到紐約市長移民事務辦公室社區專員李麗現場演講「瞭解您的權利」。紐約市老人局HIICAP顧問吳俊煜先生也將解說「2024聯邦紅藍卡一點通」。除了以上的講師，還有各科目的醫生分享健康資訊，包括亞美醫師協會精神科張建平醫師解說「失眠症」、百康仁德普通外科蔡亦聰醫師演講「乳腺癌：男女都應預防」。

活動現場不僅有演講，還有攤位展示，包括亞美醫師協會、百康仁德、紐約長老會皇后醫院、王嘉廉社區醫療中心、慈濟紐約分會、VNS Health、法拉盛快捷急診中心、法拉盛心血管中心、阿茲海默症關愛服務、美國華裔註冊護士協會、GetCoveredNYC、紐約市老人局、紐約市長移民事務辦公室等，提供免費健康篩檢和諮詢服務，包括血壓、BMI、膽固醇、血糖測試等，現場還有各項科目如內科、過敏氣喘專科、牙科、足科、復健物理治療的醫師駐點，也有頸動脈及靜脈超聲波檢測等項目。主辦單位希望在提供健保資訊的同時，也能讓參與者進行基本體檢，更深入瞭解自身健康狀況。活動結束時，還有豐富的幸運大抽獎環節，現場參與的民眾都有機會抽中精美好禮。

世界日報健保論壇將於12月02日（週六），下午12時至4時在法拉盛喜來登酒店2樓宴會廳舉行（135-20 39th Ave, Flushing, NY 11354）。座位有限，敬請各位讀者儘早報名參加，報名專線：(718)746-8889分機213，或至本網址報名: bit.ly/wj1202。

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