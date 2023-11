疫情雖逐漸平息 亞裔社區身心健康挑戰仍巨

亞美聯盟與34個組織合作,至今己幫助3,700人提供了受害者支援服務(包括心理保健)。

亞美聯盟發起「希望對抗仇恨」運動,確保亞裔 社區得到更安全的工具和資源。

在COVID-19疫情 期間,因為我們的生活發生了巨大變化,數百萬人面臨著心理健康 問題,如壓力、焦慮、孤獨和恐懼。我們與家人和朋友分離,擔心染疫,同時應對遠距教學和工作,還要處理因失業和收入減少而帶來的經濟衝擊。然而,在美國的華人還面臨著額外的負擔:他們被錯誤地指責為疫情的起源,許多人遭到騷擾、攻擊和歧視 ,這種暴力加劇了他們的痛苦和焦慮,導致了至今仍然存在的心理健康問題。

在2020年3月到2021年3月之間,有超過2,627起針對亞裔紐約市 民的攻擊事件,然而這僅代表了實際反亞裔偏見事件的10-30%。許多人由於各種原因,包括對警方的恐懼或語言障礙,而害怕舉報暴力事件或騷擾行為。在疫情期間,亞裔美國心理學協會發現,高達41%的亞裔美國人出現了焦慮或抑鬱症狀。遭受歧視者報告這類症狀的可能性是未遭受歧視者的兩倍。另一項針對華裔美國人的研究發現,25.4%的受訪者感到緊張、焦慮、絕望或沮喪。婦女、年輕人、長者以及社區中其他弱勢的成員尤其因反亞裔暴力的激增而感受到了壓力。亞美聯盟的一份報告發現,在紐約市,75%的亞裔耆老因害怕仇恨犯罪和暴力而不敢走出家門,我們稱之為家的社區不再讓人感到安全或受歡迎。即使我們重回辦公室,與親人團聚,逐漸從疫情中恢復,然而,傷害已經造成。亞裔美國人仍然對乘坐公共交通持謹慎態度,而亞裔耆老仍然害怕離開家門,我們持續擔心可能成為反亞裔偏見和種族主義的下一個受害者,仍在努力尋找應對壓力和恐懼的方法。討論心理健康對於華裔社區來說並不容易。我們中的許多人不習慣分享脆弱的一面,或者覺得求助並不光彩。有些人希望得到關懷,但找不到能以熟悉語言提供服務或理解中華文化的專業人士。但疫情教我們,我們在面對困境時既不孤單,也不該將心理健康視為理所當然的事情。這就是為什麼亞美聯盟發起了“希望對抗仇恨”運動,以應對這場反亞裔暴力的流行病,並確保亞裔社區得到讓他們感到更安全的工具和資源。亞美聯盟與34個組織合作,提供了44場安全研討會,以6種亞裔語言培訓超過2,737人,並為3,700人提供了受害者支援服務,包括心理保健。更重要的是,接受培訓的人員中,有75%感到在面對反亞裔暴力時更有能力保護自己。

儘管疫情讓許多人認識到自己的心理健康問題,但語言與文化的隔閡仍然讓尋找關懷困難重重。為了克服這些障礙,AAF發行了首個線上亞裔心理健康指南,將紐約市民方便聯繫說普通話、粵語、閩南語、臺山話等方言的服務提供者。紐約市有一些社區組織,例如Hamilton-Madison House或勵馨中心,不僅提供臨床服務,還提供更為輕鬆的保健活動,如藝術活動、茶話會和團體鍛煉。

我們社區中許多成員仍然在面對來自疫情和反亞裔暴力的持續焦慮和壓力。請記得,你並不是唯一有這些感受的人,也無需獨自面對這些挑戰。我們所愛的人和社區成員是最堅強的後盾,可以在心理與生理上彼此守護。相關社區資源:

安全維護:

● 5 “D’s” of Being an Upstander

● Verbal De-Escalation Strategies

● Nonviolent Communication Strategies

● Physical Self-Defense Strategies

● Safety booklet

社區夥伴:

● Arab American Association of New York: call to make an appointment (718) 745-3523

● Garden of Hope: Call (877)-990-8595

● Hamilton-Madison House: Leave a message (212) 349-3724

● Korean Community Services of Metropolitan New York: Call (718) 366-9540 or email [email protected]

● South Asian Council for Social Services: Call (718) 321-7929 or email [email protected]

● Sapna NYC: Call (718) 828-9772

熱線:

● Hamilton-Madison House: Call (212) 720-4540

● Garden of Hope: Call (877) 990-8595

(9-5pm, Mon-Sat)