紅藍卡年度開放註冊期12月7日截止 紅藍卡受益人把握最後的好機會

一年一度能讓紅藍卡 受益人更改計劃承保的開放註冊期將於12月7日（星期四）截止，距今只剩下一週的時間。聯合健康保險亞裔 團隊將盡最大努力協助紅藍卡受益人選擇合適的計劃。

自今年10月15日紅藍卡開放註冊期開始至今，聯合健康保險在紐約和新澤西各處的亞裔資訊中心，以專人諮詢服務、定期講解說明會等多種形式，已接待眾多紅藍卡亞裔受益人，幫助民眾瞭解新一年計劃福利，做出2024年計劃最優選擇，完成註冊。

聯合健康保險的中文團隊幫助您瞭解可能獲得的福利：

* 為您講解 2024 年健保 計劃和相應更新，例如醫護提供者網絡、綜合藥物承保內容等

* 為您提供可考慮的計劃選項，滿足您多方面的健康需求

* 向您介紹聯合健康保險可為您提供的社區服務支持

健保計劃的選擇因人而異，對每個人都非常重要。因此，紅藍卡受益人及其照護者，請把握一年一度的開放註冊期，認識各種選擇，決定是否需要轉換新計劃以滿足健康的需求。

身為行業領軍者，聯合健康保險是美國最大的健康保險公司之一，為美國華裔社區服務將近三十年，以適合華人的語言、文化和優質服務為在美華人提供放心的健康保障。歡迎您到訪您社區附近的聯合健康保險亞裔資訊中心，讓聯合健康保險專業可信的亞裔團隊使用您最熟悉的語言，在開放註冊期截止之前，幫助您選擇合適的計劃；在2024年到來之前，幫您完成重要的健保計劃註冊。

聯合健康保險亞裔資訊中心地址：

紐約州

曼哈頓堅尼路161號(CP先進醫學X光中心旁)

曼哈頓東百老匯35號(且林市果圖書館旁)

皇后區法拉盛羅斯福大道136-02號(新世界商城旁)

布碌崙八大道6402號G101室(錦龍大廈)

布碌崙86街2343號(新眾成食品公司旁)

傑克遜高地82街3752號（近7號地鐵82街Jackson Heights站出口，Old Navy店旁邊)

新澤西州

愛迪生 1715 Rt. 27 (Festival Plaza), Edison, NJ 08817

博根 7 Broad Avenue, Suite 301-A (Pine Plaza), Palisades Park, NJ 07650

紅藍卡受益人可於星期一至五上午9時至下午5時辦公時間，致電華語專線：1-800-801-1900 (聽語障專線: 711) 獲得更多幫助和信息。