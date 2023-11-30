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紅藍卡年度開放註冊期12月7日截止 紅藍卡受益人把握最後的好機會

紐約訊

一年一度能讓紅藍卡受益人更改計劃承保的開放註冊期將於12月7日（星期四）截止，距今只剩下一週的時間。聯合健康保險亞裔團隊將盡最大努力協助紅藍卡受益人選擇合適的計劃。

自今年10月15日紅藍卡開放註冊期開始至今，聯合健康保險在紐約和新澤西各處的亞裔資訊中心，以專人諮詢服務、定期講解說明會等多種形式，已接待眾多紅藍卡亞裔受益人，幫助民眾瞭解新一年計劃福利，做出2024年計劃最優選擇，完成註冊。

聯合健康保險的中文團隊幫助您瞭解可能獲得的福利：

* 為您講解 2024 年健保計劃和相應更新，例如醫護提供者網絡、綜合藥物承保內容等

* 為您提供可考慮的計劃選項，滿足您多方面的健康需求

* 向您介紹聯合健康保險可為您提供的社區服務支持

健保計劃的選擇因人而異，對每個人都非常重要。因此，紅藍卡受益人及其照護者，請把握一年一度的開放註冊期，認識各種選擇，決定是否需要轉換新計劃以滿足健康的需求。

身為行業領軍者，聯合健康保險是美國最大的健康保險公司之一，為美國華裔社區服務將近三十年，以適合華人的語言、文化和優質服務為在美華人提供放心的健康保障。歡迎您到訪您社區附近的聯合健康保險亞裔資訊中心，讓聯合健康保險專業可信的亞裔團隊使用您最熟悉的語言，在開放註冊期截止之前，幫助您選擇合適的計劃；在2024年到來之前，幫您完成重要的健保計劃註冊。

聯合健康保險亞裔資訊中心地址：

紐約州

曼哈頓堅尼路161號(CP先進醫學X光中心旁)

曼哈頓東百老匯35號(且林市果圖書館旁)

皇后區法拉盛羅斯福大道136-02號(新世界商城旁)

布碌崙八大道6402號G101室(錦龍大廈)

布碌崙86街2343號(新眾成食品公司旁)

傑克遜高地82街3752號（近7號地鐵82街Jackson Heights站出口，Old Navy店旁邊)

新澤西州

愛迪生 1715 Rt. 27 (Festival Plaza), Edison, NJ 08817

博根 7 Broad Avenue, Suite 301-A (Pine Plaza), Palisades Park, NJ 07650

紅藍卡受益人可於星期一至五上午9時至下午5時辦公時間，致電華語專線：1-800-801-1900 (聽語障專線: 711) 獲得更多幫助和信息。

保險 紅藍卡 亞裔 健保 新澤西州

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