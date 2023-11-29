楊千嬅MY TREE OF LIVE 世界巡迴演唱會感恩節在金神精彩呈現
「楊千嬅MY TREE OF LIVE世界巡迴演唱會」美東場感恩節在康州金神大賭場舉行，吸引數以千計歌迷驅車從鄰近各州四方八面來到現場與她共渡節日，令她十分感恩，希望大家把熱情燃燒下去。
這是香港當紅歌影視三棲天后級歌手楊千嬅的第二次大型世界巡迴演唱會。正值盛年的楊千嬅唱演俱佳，多才多藝，親和力超強，同時是一位相當多產的藝人，深受歌迷、影迷喜愛。這場世界巡演的創作靈感來自樹木的生長和歷練，楊千嬅說，演唱會主題「樹木」於2019年已經開始構思，她認為人生、人的歷練就像一棵樹木的生長，並希望把廣東歌帶到不同的地方和城市，像樹木一樣延續下去，因此帶出了「MY TREE OF LIVE」的概念，依著這主題，唱歌演藝俱佳的楊千嬅為大家帶來了一場精彩的視聽歌舞盛宴。巡演於2023年5月27日於廣州開始，將進行超過五十個國家及城市的演出。紐約是第14站。
現場除了樂隊及和唱外，有超過10 位舞者為她伴舞，台前幕後超過50人的製作團隊和陣容，令這場演唱效果超出預期，粉絲在場不斷示愛，高呼「我愛你」，也有人大叫「千嬅好漂亮」。
演唱會中楊千嬅分享了對音樂的熱誠，回憶她與自己、與音樂以及歌迷一同成長的故事和回憶，她分享道:「在人生路上，也會經歷很多打擊挫敗，甚至一蹶不振。身處低谷時我們需要的，是比平時更強大的力量和勇氣，去應對內心的掙扎，重新站起來。在逆境中的每一滴眼淚不會白流，最終會匯聚成海洋般的力量，轉化為動力，推著我們繼續向前，所有的經歷也會變成養分，讓自己變得更好。」她並在廣東歌中突出她的基督教信仰。
楊千嬅現場唱了她出道20多年的獲獎名曲，包括《狼來了》、《微笑》、《少女的祈禱》、《可惜我是水瓶座》及《小城大事》等等歌曲。
楊千嬅十分重視海外粉絲，演唱會中場時走下舞台與觀眾握手，數千歌迷從座位像潮水湧到台前爭相拍照及握手，令她寸步難移，甚至有人激動到哭泣。
當她要求大家用手機做夜空中的小星星，幾乎全場馬上點亮手機和應她的歌曲，歡樂及友愛的氣氛充斥整個場，最後在依依不捨的「安歌」中結束感恩節演唱會。
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